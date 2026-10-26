Време за любов в Сърбия: Предложение за брак по време на празненствата на студентите (СНИМКА)

Честването на победата на Студентската листа на изборите в Нови Сад донесе и един необичаен момент. На скелето пред кметството млад мъж предложи брак на момиче, облечено в сръбския трикольор, а нейното „да“ предизвика ентусиазма на събралите се на Площада на свободата, съобщи Радио и телевизия на Сърбия. Чествайки изборното си решение и победата на Студентската листа, младата двойка взе житейско решение снощи на Площада на свободата в Нови Сад.

Както научаваме, това е млад мъж от Бачки Грачац, който миналата седмица е вървял пеша със студенти от Нови Сад до Белград.

Именно от Нови Сад тръгна студентското движение, което възникна след трагедията с козирката на жп гарата, при която загинаха 16 души.

Празненства в цяла Сърбия

Припомняме, че празненства обхванаха цялата страна в неделя след парламентарните избори и изборната загуба на Александър Вучич и победата на студентите. Полицейските сили се оттеглиха от центъра на Белград след изборната загуба на Александър Вучич, предаде хърватската медия "Индекс". Те бяха посрещнати от гражданите със свирки, викове и удряне на превозни средства. Някои от тълпата хвърляха камъни по полицейския конвой, а прозорците на поне едно превозно средство беше счупено, съобщи N1 Serbia. Улиците на Белград бяха изпълнени с празненство след признаването на Вучич, с клаксони на автомобили и студенти, които викаха „победа“ и „свърши се“. ОЩЕ: Сръбската полиция остави студентите да празнуват победата: В щаба на Вучич пееха за Младич (ВИДЕА)