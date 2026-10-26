Ударени кораби край България:

Време за любов в Сърбия: Предложение за брак по време на празненствата на студентите (СНИМКА)

26 октомври 2026, 15:55 часа 647 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
Време за любов в Сърбия: Предложение за брак по време на празненствата на студентите (СНИМКА)

Честването на победата на Студентската листа на изборите в Нови Сад донесе и един необичаен момент. На скелето пред кметството млад мъж предложи брак на момиче, облечено в сръбския трикольор, а нейното „да“ предизвика ентусиазма на събралите се на Площада на свободата, съобщи Радио и телевизия на Сърбия. Чествайки изборното си решение и победата на Студентската листа, младата двойка взе житейско решение снощи на Площада на свободата в Нови Сад.

Както научаваме, това е млад мъж от Бачки Грачац, който миналата седмица е вървял пеша със студенти от Нови Сад до Белград.

Именно от Нови Сад тръгна студентското движение, което възникна след трагедията с козирката на жп гарата, при която загинаха 16 души. 

Празненства в цяла Сърбия

Припомняме, че празненства обхванаха цялата страна в неделя след парламентарните избори и изборната загуба на Александър Вучич и победата на студентите. Полицейските сили се оттеглиха от центъра на Белград след изборната загуба на Александър Вучич, предаде хърватската медия "Индекс". Те бяха посрещнати от гражданите със свирки, викове и удряне на превозни средства. Някои от тълпата хвърляха камъни по полицейския конвой, а прозорците на поне едно превозно средство беше счупено, съобщи N1 Serbia. Улиците на Белград бяха изпълнени с празненство след признаването на Вучич, с клаксони на автомобили и студенти, които викаха „победа“ и „свърши се“. ОЩЕ: Сръбската полиция остави студентите да празнуват победата: В щаба на Вучич пееха за Младич (ВИДЕА)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Сърбия студенти Нови Сад предложение за брак сръбски избори
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес