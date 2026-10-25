Камъни срещу журналисти и бой: Сръбските избори преминават с висока активност, напрежение и купуване на гласове (ВИДЕА)

До 14:00 часа 46,4% от избирателите са гласували за парламентарните избори в Сърбия, съобщиха Центъра за свободни избори и демокрация и компанията Ipsos. Цифрата се базира на 84% от обработените материали, съобщава хърватската медия "Индекс". Данните показват, че на днешните избори са излезли почти милион повече хора в сравнение с парламентарните избори през 2023 г.В социалните мрежи се споделят кадри с огромни опашки пред секциите както в Сърбия, така и в Европа.

Od jutros izuzetno dugi redovi širom Evrope i Srbije. Zabeležena je rekordna izlaznost od preko 46% do 14 časova što je skoro milion više u odnosu na parlamentarne izbore 2023. godine. https://t.co/CF6ec9DtDG — Mašina (@MasinaRS) October 25, 2026

Нападение над журналисти

Изборите в Сърбия са белязани от редица нарушения и нападения над журналисти. Особено сериозен инцидент се случи в избирателна секция в село Павловац, където бяха нападнати двама журналисти.

Става въпрос за Михайло Стойкович, журналист от редакцията на Info Vranjska, и Йелена Стойкович, журналистка от Novosti. Според информация на N1, журналисти са се опитали да заснемат избирателна секция, след което са били нападнати от група хора. И двамата бяха ранени, а нападателите се опитаха да вземат мобилните им телефони.

Журналистите успяха да задържат устройствата си, но след това нападателите хвърляха камъни по тях. На мястото на инцидента са извикани полиция и линейка, които са пристигнали скоро след това. ОЩЕ: Сърбия на прага на избори: Очаква се рекордна избирателна активност

Вучич в словесен сблъсък с хърватски журналисти

Бившият сръбски президент Александър Вучич влезе в словесен сблъсък с хърватски журналисти след гласуването си в Нови Белград. Когато те се опитаха да му зададат въпрос, той ги прекъсна и каза, че сръбските медии имат превес.

Майка му била нападната

Междувременно Сръбската прогресивна партия (СПС) обяви, че Ангелина Вучич, майката на Александър Вучич, е била нападната словесно и физически в непосредствена близост до пазара „Каленич“ в Белград. Партията остро осъди предполагаемото нападение.

Бой и съмнения за купуване на гласове

В Зайчар възникнаха съмнения относно евентуалното купуване на гласове на днешните парламентарни избори.

Движението „Крени-перени“ публикува в социалните мрежи видео на кафене в квартал „Дурлан“ в Ниш, отбелязвайки, че има съмнение, че там се извършва организирано гласуване и купуване на гласове с използване на дълги избирателни списъци. Видеото показва, наред с други неща, че кафенето е затворено, с надпис „частен наем“, и че пред него стоят група мъже, допълва "Данас".

На улица „Душанова“ на белградския Дорчол днес е възникнал физически конфликт, за който са се намесили полицията и службите за спешна помощ. Според първоначалната информация при инцидента е пострадала една жена, съобщава N1 Belgrade, цитирана от "Индекс".

Dušanova 8 Kod Rade https://t.co/xqmlbppCFF — Ivona Bjenjaš (@IvonaBjenjas) October 25, 2026

Междувременно група маскирани мъже нападнаха няколко млади мъже пред избирателна секция в Панчево по време на предсрочните парламентарни избори в Сърбия. Един млад мъж беше ранен и полицията разследва случая.

Служители на Вучич плачат

В Инстаграм профила на Zbor Batajnica беше публикуван запис, за който се твърди, че показва кол центъра на Сръбската прогресивна партия.

Видеото показва служители, които се опитват да защитят самоличността си, а някои от тях плачат. Те викат на хората, които ги снимат: „Махнете се от мен!“. На масите в стаята има листове със списъци на граждани. Това не е първият път, когато информация за кол центрове на социалните мрежи за събиране на сигурни гласове се появява в публичното пространство. Центърът за разследваща журналистика на Сърбия (CINS) писа за функционирането на такъв център преди изборите през декември 2023 г., предупреждавайки за евентуално купуване на гласове и злоупотреба с лични данни на гражданите. ОЩЕ: Кои са хората, които искат да свалят Вучич?

Още нарушения

Репортерката на N1 Сърбия Ина Джакула се обади от Нови Сад, откъдето съобщи за големи струпвания на хора в избирателните секции, както и за нередности, регистрирани по време на изборния ден.

Един от по-сериозните инциденти е регистриран в Долевац, където, според инфор мация, предоставена на N1 от адвокатката и политическа активистка от Ниш Драгана Милутинович, около тридесет души са нахлули в избирателна секция номер 27.

Според нея нападателите са нападнали физически присъстващите и са попречили на гласуването. Милутинович твърди, че подобни инциденти са се случили и в две други избирателни секции, които също са били нахлули от групи граждани и са нападнали членове на избирателните комисии. Инцидентите в Долевац бяха обсъдени и на пресконференцията на Републиканската избирателна комисия, където Владимир Димитриевич докладва за тях.

N1 изпрати запитване до Министерството на вътрешните работи на Сърбия относно тези събития, но не получи отговор до момента на публикуване на репортажа. Проблеми бяха съобщени и в Кралево, където гласуването беше временно преустановено в избирателна секция номер 3.

Както N1 разбра, от избирателния списък липсваше една страница с имената на регистрираните избиратели. Гласуването продължи след подаване на пълните избирателни списъци.

В Ужице избирателна секция номер 60 не беше отворена навреме поради проблеми с оборудването за гласуване. Контролерът Благойе Радойичич заяви, че при пристигането си в 6 часа сутринта членовете на избирателната комисия са установили, че са им били предоставени две кабинки със завеси и две картонени кутии. Според него мнозинството от членовете на комисията са решили да не използват завесите, позовавайки се на задължението да гарантират тайната на гласуването. Радойчич заяви, че до девет часа над 15 процента от избирателите са гласували в тази избирателна секция. ОЩЕ: Докато в България секциите са празни, в Сърбия чакат на опашки