Заради религия: Седмокласник заби нож в лицето на учителка в Румъния (ВИДЕО)

Ученикът от седми клас нападна с нож съученик и учител от средното училище „Щефан чел Маре“ в понеделник сутринта, предаде румънската информационна агенция Agerpres. Според Училищния инспекторат в Бистрица - Насъуд ученикът имал склонност към радикализация, като причината за агресията била именно религията на нападнатото дете. Ето защо разследването е поето от Румънската дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма.

Ето какво се случило

Нападателят влязъл в училището с нож, търсейки друг ученик от шести клас, когото искал да нарани. Той почукал на вратата, учителката отворила вратата и не му позволила да влезе в класната стая.

В този момент седмокласникът нападнал учителката, нанесъл ѝ няколко удара с нож в челото и страничната част на корема. Тя извикала за помощ, детето влязло в класната стая, търсейки човека, към когото се е прицелило, но не успяло да го нарани.

Другите деца се опитали да го спасят. Вследствие на нападението обаче е ранено друго дете.

Представители на Спешната клинична болница на окръг Бистрица (SCJU) съобщиха, че жертвите на нападението са в съзнание и стабилни.

Занятията са преустановени

В момента занятията в училището са преустановени. Училищните власти са информирали родителите да запазят спокойствие, че ситуацията е под контрол.

„Ситуацията ще се нормализира, училището има камери за наблюдение както в коридорите, така и в класните стаи“, посочиха още от главния училищен инспекторат на Средното образование Бистрица- Нъсъуд. ОЩЕ: Трагедия в Орегон: Непълнолетен откри стрелба в училище, има загинали (ВИДЕА)