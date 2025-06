18-годишната китайка, която е висока 226 см и вкарва кошове дори без да скача (ВИДЕО)

Женският национален отбор по баскетбол на Китай никога не е печелил световна или олимпийска титла, но това може да се промени в най-скоро време - благодарение на младата звезда на отбора Джан Дзъю, която е висока цели 226 сантиметра! Преди няколко дни 18-годишната китайка направи официалния си дебют за женския тим на Китай в контрола срещу Босна и Херцеговина. И макар да игра само 12 минути, тя се отчете с невероятните 18 точки и 7 борби.

Джан Дзъю дори нямаше нужда да скача, за да бележи точки. Китай спечели двубоя с разгромното 101:55, а голямата атракция несъмнено бе Дзъю, на която се възлагат големи надежди за бъдещи успехи на комунистическата страна в спорта. Младата баскетболистка показа големия си потенциал още миналата година, когато стана "Най-полезен играч" на Купата на ФИБА за девойки до 18 г. в Азия. И няма спор, че нейното най-голямо предимство не е в техническо отношение, а във височината ѝ.

😲Here’s 18-year-old Zhang Ziyu, standing at 226 cm tall. Recently, she made her debut for the Chinese national team in a friendly match against Bosnia and Herzegovina



Although she played for only 12 minutes, she scored 18 points and grabbed 7 rebounds.



What’s impressive is… pic.twitter.com/UkhnvB1ReB