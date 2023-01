Продадоха екип на ЛеБрон Джеймс за 3,68 млн. долара

Във въпросния мач Джеймс се отличава с „дабъл-дабъл“, като реализира 37 точки и хваща 12 борби. Онзи сезон е един от най-силните в кариерата на баскетболиста, като той е определен за „Най-полезен играч“, както на редовния сезон, така и във финала.

LeBron James’ 2013 NBA Finals Game 7 jersey has sold at auction for $3.68 million.



It’s Sotheby's 3rd-most expensive NBA jersey ever sold, and a record for any LeBron jersey. pic.twitter.com/WWmXVD9cNB