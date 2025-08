Експлозии извадиха от строя ключов руски газопровод, важен за отбранителната индустрия

Експлозии избухнаха по газопровода Централна Азия–Център в руския регион Волгоград. Взривовете са го извадили от експлоатация.

Explosions hit the Central Asia–Center gas pipeline in Russia’s Volgograd region, knocking it out of service. The pipeline, owned by Gazprom, carries gas from Turkmenistan via Uzbekistan and Kazakhstan to Russia and supplies several military facilities, including the Demikhovsky… pic.twitter.com/XMdNAfi4qs