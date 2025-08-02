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Експлозии извадиха от строя ключов руски газопровод, важен за отбранителната индустрия

02 август 2025, 16:55 часа 786 прочитания 0 коментара
Експлозии извадиха от строя ключов руски газопровод, важен за отбранителната индустрия

Експлозии избухнаха по газопровода Централна Азия–Център в руския регион Волгоград. Взривовете са го извадили от експлоатация.

Газопроводът, собственост на Газпром, пренася газ от Туркменистан през Узбекистан и Казахстан до Русия. Съоръжението снабдява няколко военни обекта, сред които са машиностроителният завод Демиховски, самолетната компания МиГ и фабриката за боеприпаси Магнум-К.

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Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
газопровод Русия взрив МиГ
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