Без победител в "Надежда"! Отборът на Любо Пенев се размина с пълен обрат

Срещата между Локомотив София и Ботев Враца в столицата не излъчи победител. Двата тима завършиха наравно 1:1 в мач от 12-ия кръг на Първа лига. Първото полувреме бе доста равностойно, но гостите се възползваха добре от възможностите си и се оттеглиха на почивката с гол аванс. В началото на втората част обаче столичните "железничари" изравниха, а това се оказа и всичко най-интересно в квартал "Надежда".

Локо София и Ботев Враца не се победиха

Врачани започнаха по-активно и първи погледнаха към съперниковата врата. В началото Мартин Петков стреля неточно. Като цяло първото полувреме премина равностойно без много опасни ситуации. Въпреки това в 42-а минута Ботев Враца излезе напред в резултата. Грешка в защитата на домакините позволи на Хосе Гайегос да стреля сам срещу вратаря, а той не пропусна да се разпише. Така гостите се оттеглиха на почивката с гол аванс.

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Столичани излязоха след почивката в търсене на изравнителен гол и не след дълго стигнаха до него. Това се случи в 55-а минута, когато Анте Аралица се извиси над защитата на Ботев и отправи удар с глава. Вратарят на "зелените лъвове" Марин Орлинов не успя да се намеси добре, тъй като слънцето светеше право в очите му и допусна топката да премине зад гърба му. Малко преди края на редовното време Локомотив София можеше да се добере до пълен обрат, но оставеният напълно непокрит Адил Тауи не успя да засече топката. Така двата тима трябваше да се задоволят с точката.

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