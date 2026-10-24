Новакът в Първа лига записа втора поредна победа срещу изненадата на сезона

Във втория двубой от 12-ия кръг на Първа лига един срещу друг се изправиха отборите на новакът Дунав Русе и този на изненадата през настоящия сезон Спартак Варна. Двата тима заформиха интересен двубой, в който "драконите" се възползваха от домакинското си предимство и успяха да контролират срещата. Те отбелязаха по едно попадение в двете полувремена на срещата без да допуснат гол и спечелиха за втори пореден път в първенството.

Дунав Русе поведе и водеше на почивката

През първото полувреме силите бяха изравнени, като футболистите на Спартак Варна владееха топката през малко по-голяма част от времето. И двата отбора стигнаха до 5 удара по посока на противниковата врата, но Дунав Русе бе далеч по-ефективният тим. На фона на нито един точен удар към вратата си, "драконите" записаха цели 4 в тази на "соколите". Те закономерно поведоха в 17-ата минута с попадение на звездата си Алекс Валино. До края на срещата русенци не допуснаха много опасни положения и се оттеглиха с гол аванс на почивката.

Още: Генчев след разгрома в Бистрица: "Можем много повече от това, което показахме днес"

Спартак Варна не успя да се върне в двубоя

През второто полувреме и двата отбора имаха шансове да отбележат, с което да направят срещата още по-интригуваща, но половин час след подновяването на играта не се стигна до гол. В 76-ата минута Радослав Апостолов удвои преднината на Дунав Русе с гол от дузпа. Това даде допълнително спокойствие на домакините, които вече гледаха към втори пореден успех. Спартак Варна имаше опити да се върне в мача, но не направи достатъчно да стигне до попадение. В добавеното време Димо Кръстев отправи последен опасен удар, но Георги Китанов спаси и запази "чиста мрежа". Така Дунав Русе записа победа с 2:0.

Още: Български национал направи всичко по силите си, но ЦСКА 1948 разгроми Ботев Пловдив