"Без значение дали играем срещу Ювентус или в Мадрид": Заканата на Левски преди евросблъсъка

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес заяви преди двубоя с Виктория Пилзен, че "сините" ще се стремят да наложат своя стил и да доминират над съперника. Испанският специалист подчерта, че отборът му ще се придържа към предварително изготвения игрови план. Наставникът обясни, че изискванията му към футболистите остават непроменени както при мачовете на собствен терен, така и при гостуванията.

Хулио Веласкес обяви важни новини за състава на Левски

„Очаквам да се получи добър мач. За нас този мач е отлична възможност да покажем нашия начин на игра, такава каквато беше срещу Залцбург и НЕК. Идеята е една и същата – наслаждавайте се на тези мачове и този турнир и да се опитаме да станем по-добър отбор след този двубой“, сподели Веласкес за "Домът на футбола".

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„Гашпер е контузен за този мач. Той е страхотен футболист, защото за него на първо място е колективът. Той има лек проблем и може би за Арда ще бъде готов. Новините за Акрам Бурас също са позитивни. След много дълго време влиза в групата на отбора. Той все още не е готов на 100%, но съм много щастлив от неговото възстановяване. Ако се наложи, можем да го използваме, но не повече от 30 минути. Той обаче влиза в динамиката на своите съотборници. За нас няма значение дали играем като домакини или гости. Нашият модел е ясен. Опитваме се да владеем играта. Нашата идея винаги е да държим топката, независимо дали играем тук, срещу Ювентус или в Мадрид“, каза още испанецът.

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