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Звезда на Левски разкри амбициозната цел на "сините" в Европа

21 октомври 2026, 22:10 часа 571 прочитания 0 коментара
Снимка: facebook.com/levskiofficial
Звезда на Левски разкри амбициозната цел на "сините" в Европа

Звездата на Левски Марко Груич говори преди сблъсъка с Виктория Пилзен в Лига Европа. "Сините" гостуват в Чехия за третия си мач от груповата фаза на втория по сила европейски турнир. Срещата е насрочена за четвъртък, 22 октомври, от 22:00 часа българско време. Сръбският халф заяви на пресконференцията преди гостуването в Пилзен, че всички играчи в тима са си поставили за цел да достигнат до елиминационната фаза на Лига Европа.

Груич говори преди срещата с Виктория Пилзен

Подобно на Веласкес, Груич каза, че Левски трябва да се наслади на този мач в Лига Европа. След това той разкри, че "сините" имат желание да стигнат възможно най-далеч в надпреварата и ще направят всичко по силите си, за да го направят, тъй като притежават нужното качество. Сърбинът започна: "Нито един играч в света не може да каже кога е на 100%, но да, чувствам се добре на терена. Чувствам се добре с моите съотборници и с тактиката и работата, която вършим всеки ден. Не съм изненадан, а впечатлен от качеството на Левски. Дойдохме тук с амбицията да се борим и да спечелим мача."

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Марко Груич

"На първо място ще кажа, че трябва да сме скромни, да се насладим къде сме в момента, но в същото време да се борим и да бъдем изпълнени с вяра в способностите си. Нашата цел е да продължим в следващата фаза след януари да участваме в турнира. Но за това трябва да се справим добре утре и да печелим точки", продължи сръбският халф. "Ако трябва да съм честен не съм такъв тип човек, който да каже преди мача, че усещам, че ще вкарам. Влизам във всеки мач с една и съща амбиция. Знам моите размери и съм готов да отбележа, ако имам такава възможност. Утре ще бъде същото - за мен е най-важно да се справя добре в средата на терена, а след това да бъдем опасни и при корнери и статични положения."

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Лига Европа Левски Марко Груич Виктория Пилзен
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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