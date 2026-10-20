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Бивш капитан на ЦСКА: "Гиздол даде на феновете каквото искат, българските отбори често отстъпват"

20 октомври 2026, 17:56 часа 1050 прочитания 0 коментара

ЦСКА ще гостува на Нордселанд във втория си мач от основната фаза на Лигата на конференциите на 22 октомври, четвъртък, от 19:45 ч. българско време. "Армейците" загубиха първия си мач в Европа с 1:2 от френския Монако и ще търсят първи точки в следващата си среща. Бившият капитан на ЦСКА Николай Бодуров даде интервю пред колегите от "Sportal", в което говори за европейския мач на "червените".

Николай Бодуров: "На ЦСКА ще им бъде много трудно"

Ето какво каза Николай Бодуров: "В мача с Монако се видя, че Гиздол е вкарал страст в играта на ЦСКА. Това е нещо, което феновете искаха и чакаха. Преди това сякаш отборът изчакваше противника да играе и да сбърка, вместо сам да търси инициативата. На ЦСКА ще им бъде много трудно на стадиона на Нордселанд. Там се играе много силов футбол, търсят се физическите единоборства и се влиза здраво в тях. В това отношение българските отбори често отстъпват на съперниците си в европейските мачове.

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Николай Бодуров

"В Европа футболът е по-различен"

В българското първенство играчите често търсят да им бъде отсъдено нарушение при всяко съприкосновение. В Европа футболът е по-различен - играта е по-свободна и трябва да си готов за много повече физически контакти. Конкретно в Дания Нордселанд играе здраво и на своя стадион не отстъпва в единоборствата. Футболът на Нордселанд е много директен. В противниковата половина нападателите непрекъснато търсят пространствата, движат се без топка и правят спринтове. Оттам идва и голямата динамика на тези европейски мачове, към която нашите отбори невинаги са свикнали".

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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