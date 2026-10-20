Бивш капитан на ЦСКА: "Гиздол даде на феновете каквото искат, българските отбори често отстъпват"

ЦСКА ще гостува на Нордселанд във втория си мач от основната фаза на Лигата на конференциите на 22 октомври, четвъртък, от 19:45 ч. българско време. "Армейците" загубиха първия си мач в Европа с 1:2 от френския Монако и ще търсят първи точки в следващата си среща. Бившият капитан на ЦСКА Николай Бодуров даде интервю пред колегите от "Sportal", в което говори за европейския мач на "червените".

Николай Бодуров: "На ЦСКА ще им бъде много трудно"

Ето какво каза Николай Бодуров: "В мача с Монако се видя, че Гиздол е вкарал страст в играта на ЦСКА. Това е нещо, което феновете искаха и чакаха. Преди това сякаш отборът изчакваше противника да играе и да сбърка, вместо сам да търси инициативата. На ЦСКА ще им бъде много трудно на стадиона на Нордселанд. Там се играе много силов футбол, търсят се физическите единоборства и се влиза здраво в тях. В това отношение българските отбори често отстъпват на съперниците си в европейските мачове.

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"В Европа футболът е по-различен"

В българското първенство играчите често търсят да им бъде отсъдено нарушение при всяко съприкосновение. В Европа футболът е по-различен - играта е по-свободна и трябва да си готов за много повече физически контакти. Конкретно в Дания Нордселанд играе здраво и на своя стадион не отстъпва в единоборствата. Футболът на Нордселанд е много директен. В противниковата половина нападателите непрекъснато търсят пространствата, движат се без топка и правят спринтове. Оттам идва и голямата динамика на тези европейски мачове, към която нашите отбори невинаги са свикнали".

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