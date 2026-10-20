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Една лоша и една добра новина за ЦСКА преди втората среща в Европа

20 октомври 2026, 10:12 часа 1010 прочитания 0 коментара

Лоши новини за ЦСКА дни преди втората среща на отбора на европейската сцена. "Армейците" ще пътуват до Дания за мача си от втория кръг на груповата фаза на Лигата на конференциите срещу Нордселанд. Двубоят е насрочен за четвъртък, 22 октомври, от 19:45 часа българско време. Столичният тим ще отпътува ден по-рано, а в навечерието на срещата треньорът Маркус Гиздол ще даде официалната си пресконференция.

ЦСКА остава без голмайстора си за мача с Нордселанд

Дни преди двубоя стана ясно, че Гиздол няма да може да разчита на един от водещите си играчи. Става въпрос за Жоел Зварц. Голмайсторът на "армейците" получи мускулна контузия в бедрото по време на мача за Купата на България срещу Несебър. Състоянието му не позволява да играе в Дания, съобщават от "Тема Спорт". Все още не е ясно дали нидерландският нападател все пак ще пътува с отбора до Дания или ще остане в София, за да не прекъсва възстановяването си. Интересно е, че той не попадна в стартовия състав в предни мачове в евротурнирите.

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Жоел Зварц

Това означава, че "армейската" атака по всяка вероятност ще бъде водена от Йоанис Питас и Леандро Годой. Добрата новина за Маркус Гиздол е, че Джеймс Ето'о, който бе заменен на почивката в Несебър, ще бъде на линия за мача с Нордселанд. Другият играч, около когото имаше съмнения - Бари Котър, също е здрав, но той няма да играе в Дания, тъй като не е картотекиран за мачовете в Лигата на конференциите.

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ЦСКА Лига на конференциите Нордселанд Жоел Цварц
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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