Целта на Георги Иванов - неизпълнена: Северна Ирландия е №1, Люксембург направи почти всичко, за да ни помогне

Северна Ирландия финишира с 2 точки пред националния отбор по футбол на България и си гарантира изкачване в дивизия B на Лига на нациите. "Зелено-бялата армия" оглави група C3 с 11 пункта, след като допусна аванс от две попадения и завърши 2:2 при визитата си на Люксембург в двубой от последния кръг на груповата фаза.

В 19-ата минута гостите откриха резултата чрез Айзък Прайс, който до края на първото полувреме пропусна още няколко възможности. След почивката Конър Брадли удвои аванса на северноирландците. В 72-рата минута обаче Сеид Корач намали изоставането на домакините, а 180 секунди по-късно Жерсон Родригес възстанови паритета.

It ends all square. We top the group 💚 #GAWA pic.twitter.com/iwV4ONguos