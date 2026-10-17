Убийството на Илиян Филипов:

ЦСКА угажда на Гиздол: Взима още един чужденец по негово искане

17 октомври 2026, 11:10 часа 1521 прочитания 0 коментара

В ЦСКА дълго се чакаше идването на чуждестранен треньор, който да въведе своята философия и по този начин клубът да постига добри резултатди. До момента под ръководството на Маркус Гиздол ЦСКА победи ЦСКА 1948 с 3:2 и надигра Монако, въпреки че загуби с 1:2. Според колегите от "Мач Телеграф", немският специалист иска да доведе свой сънародник от Бундеслигата за треньор на вратарите и "червените" ще му го осигурят.

Маркус Гиздол иска негов човек за треньор на вратарите

В момента треньорът, който отговаря за подготовката на вратарите в ЦСКА е Ивайло Иванов. Той е и един от тримата българи в щаба на Маркус Гиздол. Но според информаяцията, още с пристигането си в България, Гиздол е искал да работи със свой човек за тренировките на Фьодор Лапоухов, Димитър Евтомов и другите играчи на вратарския пост. Но в момента въпросният специалист е зает в друг клуб, който се състезава в Бундеслигата и в началото не е приел предложението на ЦСКА.

Още: Въпреки загубата от Монако: ЦСКА остави следа в Европа

Маркус Гиздол

Гиздол е убедил специалистът да се присъедини към ЦСКА

Но въпросният треньор е говорил с Маркус Гиздол, който го е убедил да се присъедини към ЦСКА след края на календарната година. Така специалистът ще се присъедини към "армейците" през януари. В момента ЦСКА е на второ място в Първа лига, като записа 27 точки в 11 мача - 8 победи и 3 равенства. Следващата среща на ЦСКА ще бъде гостуване на Несебър в среща от 1/16-финалите за Купата на България.

Още: ЦСКА влезе в топ 3 в класация на УЕФА по ключов показател

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бундеслига ЦСКА Маркус Гиздол
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес