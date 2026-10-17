ЦСКА угажда на Гиздол: Взима още един чужденец по негово искане

В ЦСКА дълго се чакаше идването на чуждестранен треньор, който да въведе своята философия и по този начин клубът да постига добри резултатди. До момента под ръководството на Маркус Гиздол ЦСКА победи ЦСКА 1948 с 3:2 и надигра Монако, въпреки че загуби с 1:2. Според колегите от "Мач Телеграф", немският специалист иска да доведе свой сънародник от Бундеслигата за треньор на вратарите и "червените" ще му го осигурят.

Маркус Гиздол иска негов човек за треньор на вратарите

В момента треньорът, който отговаря за подготовката на вратарите в ЦСКА е Ивайло Иванов. Той е и един от тримата българи в щаба на Маркус Гиздол. Но според информаяцията, още с пристигането си в България, Гиздол е искал да работи със свой човек за тренировките на Фьодор Лапоухов, Димитър Евтомов и другите играчи на вратарския пост. Но в момента въпросният специалист е зает в друг клуб, който се състезава в Бундеслигата и в началото не е приел предложението на ЦСКА.

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Гиздол е убедил специалистът да се присъедини към ЦСКА

Но въпросният треньор е говорил с Маркус Гиздол, който го е убедил да се присъедини към ЦСКА след края на календарната година. Така специалистът ще се присъедини към "армейците" през януари. В момента ЦСКА е на второ място в Първа лига, като записа 27 точки в 11 мача - 8 победи и 3 равенства. Следващата среща на ЦСКА ще бъде гостуване на Несебър в среща от 1/16-финалите за Купата на България.

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