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Въпреки загубата от Монако: ЦСКА остави следа в Европа

16 октомври 2026, 18:09 часа 1297 прочитания 1 коментар
Снимка: cska.bg
Въпреки загубата от Монако: ЦСКА остави следа в Европа

Столичният гранд ЦСКА посрещна лидера във Франция - Монако, в мач от първия кръг на Лигата на конференциите. Отборът на Маркус Гиздол се представи много достойно, но отстъпи с 1:2 пред монегаските на Националния стадион "Васил Левски". Французите поведоха с два гола на Перис Брунер и Ансу Фати през първото полувреме и запазиха аванса си до 76-а минута. Тогава Жоел Зварц върна едно попадение за ЦСКА. Въпреки натиска и опитите на "армейците", те не успяха да стигнат до обрат.

ЦСКА - Монако сред най-посетените мачове в Лигата на конференциите

Въпреки че загубиха, столичани се представиха много силно срещу далеч по-класния си съперник, който в момента е лидер в класирането на Лига 1. Възпитаниците на Маркус Гиздол играха на високи обороти през цялата среща, като пресираха високо монегаските. Освен с играта си на терена, "армейците" предизвикаха огромен интерес още преди първия съдийски сигнал. 

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ЦСКА фенове

ЦСКА - Монако се превърна в шестия най-посетен двубой в първия кръг на Лигата на конференциите. Според УЕФА на Националния стадион "Васил Левски" са присъствали точно 22 025 зрители. Най-много фенове имаше на срещата между Хайдук Сплит и Аякс, която се изигра в Хърватия и бе наблюдавана от 32 136 души на живо. Следват Твенте - Тюн (28 500), Фрайбург - Яблонец (28 100), Универистатя Крайова - Хетафе (26 732) и Копенхаген - Брага (24 636). 

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ЦСКА ФК Монако Лига на конференциите
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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