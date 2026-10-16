ЦСКА влезе в топ 3 в класация на УЕФА по ключов показател

ЦСКА посрещна Монако в първия си мач от основната фаза на Лигата на конференциите. “Армейците” загубиха с резултат от 1:2, но показаха борбеност до последната минута на двубоя. Атакуващата им и директна игра ги изкачи в челото на няколко престижни европейски класации. Според статистиката на УЕФА тимът на Маркус Гиздол е на трето място по брой атаки сред всички 36 участници в турнира.

Активната офанзивна игра на ЦСКА нареди отбора на трето място по брой атаки

"Армейците" са регистрирали 12 атаки срещу лидера във френската Лига 1, което им отрежда третата позиция в класацията на УЕФА. Пред тях са само норвежкият Бран със 17 нападения и английският Брайтън с 13. Данните показват, че ЦСКА е сред отборите, които търсят активно път към противниковата врата. Въпреки че статистиката за броя атаки сама по себе си не гарантира ефективност, тя дава представа за офанзивната активност на състава на Гиздол.

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ЦСКА се представя стабилно и по друг важен показател. Българският тим заема шестото място в Лигата на конференциите по създадени голови положения, като до момента има 21. Пред "армейците" са Брайтън с 34 положения, Панатинайкос с 31, Фрайбург с 23, както и Трабзонспор и Твенте с по 22. Бран също има 21 създадени положения.

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