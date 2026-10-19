Едно от най-значимите събития във футболния свят: Назначение в Левски взриви международна класация

Присъединяването на Еду Гаспар към Съвета на директорите на Левски беше определено като едно от най-значимите събития в световния футбол за септември и октомври. Това стана ясно от класация на специализиран профил в социалната мрежа X, носещ името на легендарния украински треньор Валерий Лобановски. Гаспар беше включен в новата управленска структура на “сините” по време на Общото събрание на акционерите на клуба, проведено на 14 септември.

Влизането на Еду Гаспар в управата на Левски бе поставено до сделки с Лионел Меси и промени в Ливърпул

В класацията назначението на Гаспар в Левски е поставено до няколко значими събития от международния футбол. Сред тях са сделката, свързана с придобиването на испанския клуб Елденсе от Лионел Меси, промяната на поста спортен директор в Ливърпул, където Ричард Хюз беше заменен от Джулиан Уорд, както и напускането на Лоурънс Стюърт на една от ръководните позиции в Челси.

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Еду Гаспар е бивш бразилски национал, координатор в националния отбор на Бразилия, както и спортен директор на Арсенал. През последните две години изпълняваше длъжността директор по футболните въпроси в Нотингам Форест, от която се оттегли, за да дойде на "Герена". Попадането на Левски в подобна международна класация е знак за вниманието, което назначението е предизвикало сред наблюдатели на световния футбол, наред с промените в някои от водещите европейски клубове.

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