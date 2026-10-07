Директорът, изградил Арсенал с Еду Гаспар: "Когато си шампион, всеки иска да те свали"

Арсенал е в силна позиция да доминира в мъжкия футбол през следващите години, заяви изпълнителният директор на английския клуб Ричард Гарлик, след като лондончани обявиха, че са постигнали споразумение за нов дългосрочен договор с мениджъра Микел Артета. В периода от 2021 до 2024 г. тримата, заедно с Еду Гаспар, изградиха този отбор на "артилеристите", който доминира в момента. Артета, който през май сложи край на 22-годишното чакане на клуба за титла във Висшата лига, удължи контракта си до 2030 г.. Клубът също така достигна до финала на Шампионската лига и отчете рекордни приходи.

"Това е началото, а не краят на нашия път"

Гарлик обаче подчерта, че отборът няма намерение да почива на стари лаври, а се стреми да надгради постигнатото през този изключително успешен сезон - както на терена, така и извън него, пише агенция "Reuters". "Не можем да стоим на едно място. Не можем просто да седим, да се потупваме по рамото и да казваме, че работата е свършена. Това е началото, а не краят на нашия път. Сега искаме да продължим напред и да покажем увереността, която този успех ни носи", коментира Ричард Гарлик по време на конференцията Leaders Week в Лондон.

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"Когато си шампион, всеки иска да те свали"

"Искаме да доминираме във футбола през следващите години. Намираме се в много силна позиция да го направим, но трябва непрекъснато да търсим онзи елемент, който ни дава предимство и трябва да бъдем смели. Когато си шампион, всеки иска да те свали от върха, затова трябва да намерим начин да се възползваме от възможностите и предимствата си, като същевременно постоянно вървим напред", продължи той. Арсенал - собственост на американската компания "Kroenke Sports & Entertainment", ще разчита на рекордни за клуба приходи от 822 милиона евро за 2025 година - ръст от 15% спрямо предходната година, като се очакват още по-добри резултати през настоящата.

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🗣️ Richard Garlick sur la prolongation d'Arteta : « Mikel a la conviction, la détermination et la compréhension nécessaires pour bâtir ici quelque chose d’exceptionnel et de durable, et on est ravis de poursuivre cette aventure ensemble. » https://t.co/O5VHBI1fIG — Arsenal French Club (@FrenchAFC) October 7, 2026

"Ние разполагаме с мениджър, който е с нас от значителен период"

Гарлик смята, че именно гласуваното доверие към Артета, който в началото на престоя си срещна трудности, е в основата на нарастващия успех на Арсенал. "Мисля, че това ни дава конкурентно предимство пред останалите отбори, защото Микел е единственият действащ мениджър, печелил Висшата лига. Ние разполагаме с мениджър, който е с нас от значителен период от време и получи възможност да изгради и развие отбора. Вълнуващото сега е, че виждаме каква основа имаме и градим върху нея", добави той.

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