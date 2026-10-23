Ударени кораби край България:

Георги Костадинов: "Левски показа самочувствие и класа, искаме да спечелим уважение в Европа"

23 октомври 2026, 17:01 часа 333 прочитания 0 коментара

След малко забавяне, Левски се завърна от Чехия. Там "сините" записаха първата си победа в Лига Европа с 2:1 над местния Виктория Пилзен. Те поведоха с гол на Евертон Бала, домакините изравниха през второто полувреме, но с попадение на Рейналдо Левски бързо си върна водачеството. Спортният директор на "сините" Георги Костадинов говори при завръщането на Левски в България, като заяви, че отборът е изиграл добър мач и се бори да спечели уважението на другите отбори в Европа.

Георги Костадинов: "Играем европейски мачове не просто да покажем присъствие"

Ето какво каза Георги Костадинов: "Изиграхме един много солиден мач. Мач, в който показахме самочувствие и класа. Показахме, че играем европейски мачове не просто да покажем присъствие, а да си заслужим уважението на отборите в Европа. Дано продължим в следващия етап на турнира. Футболистите трупат самочувствие и с качествата, които притежават, нямам съмнение, че ще продължат с добрите игри. Бях доста спокоен. Бях убеден, че ще изиграем силен мач, трябва и доза шанс, за да спечелиш.

Още: Паралелно с Левски: Еду Гаспар ще работи в новия клуб на Бостанджиев

Георги Костадинов

"Доста бързо отговорихме след техния гол"

Много съм доволен, че те за пореден път изпълниха плана на 100%. Показаха зрялост и се поздравихме с една заслужена победа. Доста бързо отговорихме след техния гол, това много ме зарадва. Това показва характера и глада за победа. Чувството бе уникално, толкова много левскари. Благодаря им сърдечно. Те отново завзеха чуждия стадион и показаха как се подкрепя един отбор".

Още: Левски има големи планове за нападението през зимата

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Лига Европа Левски Георги Костадинов
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес