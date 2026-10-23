Георги Костадинов: "Левски показа самочувствие и класа, искаме да спечелим уважение в Европа"

След малко забавяне, Левски се завърна от Чехия. Там "сините" записаха първата си победа в Лига Европа с 2:1 над местния Виктория Пилзен. Те поведоха с гол на Евертон Бала, домакините изравниха през второто полувреме, но с попадение на Рейналдо Левски бързо си върна водачеството. Спортният директор на "сините" Георги Костадинов говори при завръщането на Левски в България, като заяви, че отборът е изиграл добър мач и се бори да спечели уважението на другите отбори в Европа.

Георги Костадинов: "Играем европейски мачове не просто да покажем присъствие"

Ето какво каза Георги Костадинов: "Изиграхме един много солиден мач. Мач, в който показахме самочувствие и класа. Показахме, че играем европейски мачове не просто да покажем присъствие, а да си заслужим уважението на отборите в Европа. Дано продължим в следващия етап на турнира. Футболистите трупат самочувствие и с качествата, които притежават, нямам съмнение, че ще продължат с добрите игри. Бях доста спокоен. Бях убеден, че ще изиграем силен мач, трябва и доза шанс, за да спечелиш.

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"Доста бързо отговорихме след техния гол"

Много съм доволен, че те за пореден път изпълниха плана на 100%. Показаха зрялост и се поздравихме с една заслужена победа. Доста бързо отговорихме след техния гол, това много ме зарадва. Това показва характера и глада за победа. Чувството бе уникално, толкова много левскари. Благодаря им сърдечно. Те отново завзеха чуждия стадион и показаха как се подкрепя един отбор".

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