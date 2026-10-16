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Грешката срещу НЕК засенчи истината: Вуцов е №1 в Лига Европа по ключов показател

16 октомври 2026, 14:01 часа 1231 прочитания 0 коментара
Снимка: Василен Драгомански
Грешката срещу НЕК засенчи истината: Вуцов е №1 в Лига Европа по ключов показател

Вратарят на Левски Светослав Вуцов оглави една от най-важните индивидуални класации в Лига Европа след първите два кръга от основната фаза на турнира. Българският национал е лидер по брой спасявания сред всички стражи в надпреварата, като до момента е отразил цели 14 удара към вратата си. Постижението идва непосредствено след равенството 1:1 срещу НЕК Ниймеген, в което Вуцов се превърна в една от най-обсъжданите фигури. 

Вуцов е №1 по спасявания в Лига Европа 

Стражът на "сините" има 14 спасявания в първите два мача, с което изпреварва вратаря на ОФИ Крит Николаос Христогеоргос, който е с 13. На третото място се нарежда Лебан от Целие с 11, а по 10 спасявания имат Флориан Вигеле от Виктория Пилзен, Анатолий Трубин от Бенфика и Колин Коосеманс от Андерлехт. 

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Светослав Вуцов

Статистиката е особено любопитна на фона на критиките към Вуцов след гостуването на НЕК. Българинът допусна груба грешка в 64-ата минута, когато подаде топката на Тярон Чери, а футболистът на домакините изравни на празна врата.

Грешка, която не заличава силното представяне

Преди този момент Вуцов се отличи с няколко ключови намеси, а освен това асистира за гола на Рейналдо през първото полувреме. Въпреки грешката си българският национал получи най-високата индивидуална оценка сред футболистите на двата отбора както от Flashscore (8,4), така и от Sofascore (8,3).

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Лига Европа Левски Светослав Вуцов
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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