Разпънаха Светослав Вуцов на кръст, а цифрите разкриват съвсем друга истина за мача с НЕК

Вратарят на Левски Светослав Вуцов отнесе сериозни критики в социалните мрежи след равенството 1:1 срещу НЕК Ниймеген в Лига Европа. Българският национал допусна груба грешка при изравнителния гол на Тярон Чери в 64-ата минута, но любопитното е, че двете популярни статистически платформи Flashscore и Sofascore го определиха за най-добрия футболист на терена.

Вуцов с най-висока оценка въпреки грешката

Вуцов получи 8,4 от Flashscore и 8,3 от Sofascore, като и в двата случая оценката му е най-висока сред всички играчи на двата отбора. Стражът на "сините" направи няколко ключови спасявания, включително след опасни удари на Тярон Чери, Душан Тадич и Бриан Линсен. Освен това записа асистенция за единственото попадение на Левски, след като в 35-ата минута с дълго подаване намери Рейналдо, който откри резултата.

Защо грешката на Вуцов не разказва цялата история?

Важен детайл е и стилът на игра, налаган от Хулио Веласкес. Испанският специалист изисква от вратаря активно участие в изграждането на атаките, което означава повече докосвания и подавания, но и по-голям риск от грешки. Именно при опит за разиграване Вуцов подаде топката директно на Чери, който изравни на празна врата.

След двубоя Веласкес категорично защити своя футболист. "Не персонализираме вината на някого - на защитник, на вратар или на друг. Гледаме цялостно нашата група. Всеки може да направи грешка, но основната вина бих казал, че е моя", заяви Веласкес в интервюто си след мача.