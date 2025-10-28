Войната в Украйна:

Ясен е още един 1/8-финалист за Купата на България - тим от Първа лига преодоля корав съперник от втория ешелон

28 октомври 2025, 18:01 часа 588 прочитания 0 коментара

Отборът на Арда се класира за 1/8-финалите на турнира за Купата на България. При визитата си на стадион "Спартак" във Варна на втородивизионния тим на Фратрия момчетата на треньора Александър Тунчев спечелиха с 2:1. Първото положение в срещата бе за домакините в 11-ата минута, когато Ксавело Дривентак центрира отляво, а Румен Руменов засече топката с глава, но тя премина над вратата. В 15-ата минута Атанас Кабов стреля по диагонал отдясно, но топката премина встрани от вратата на Фратрия.

Арда продължава напред в Купата на България

В 33-ата минута Ксавело Дривентак бе изведен срещу вратаря на гостите отдясно и стреля, но стражът Ивайло Неделчев отрази удара. В 42-ата минута Арда откри резултата. След центриране топката бе изчистена лошо от играч на домакините, а Джелал Хюсеинов засече топката от няколко метра за 1:0. В 50-ата минута домакините изравниха резултата. Дидис Пита изведе в отлична позиция Мирослав Маринов, който напредна и стреля покрай излезлия да го посреща вратар Ивайло Неделчев и вкара за 1:1.

В 65-ата минута Арда отново поведе в резултата. След центриране в наказателното поле на домакините топката чрез Антонио Вутов стигна на втора греда до Андре Шиняшики, който от три-четири метра по диагонал не сгреши и вкара победния гол за тима на Александър Тунчев и го класира за следващия кръг на турнира. В 90+3 минута Мирослав Маринов можеше да изравни резултата и мачът да отиде към продължения, но той от чиста позиция от няколко метра стреля над вратата. / БТА

ОЩЕ: Тим от Трета лига измъчи Локомотив София за Купата, Добруджа мина без проблеми през Видин

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Купа на България Арда Кърджали Фратрия информация 2025
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес