Клубове от Англия и Шотландия в надпревара за голяма звезда на Левски

Стана ясно, че от Рейнджърс са предложили оферта на „сините“, възлизаща на 3,2 млн. евро плюс 1,4 милиона във времето под формата на бонус. От Англия отговориха със сходна сума от 3,2 милиона, съобщи приближеният до Норич репортер Конър Саутуел.

Наставникът на Рейнджърс Филип Клемент останал впечатлен, наблюдавайки играта на Кордоба и качествата му както в центъра на защитата, така и на позицията на левия бек. Шотландците се разделят с играчи именно на тези две позиции. В Норич също остават без двама от бранителите си в лицето на Бен Гибсън и Дани Бат, и привличането на Хосе Кордоба би било добре дошло за защитата на „канарчетата“.

Говори се, че въпреки уговорения трансфер на панамския защитник към „Джърс“, офертата на англичаните е обърнала главата на Кордоба в посока Норич. Изглежда планът на „жълтите“ e по-привлекателен за бранителя.

Очаква се в следващите седмици Кордоба да вземе окончателно решение за бъдещето си. За тима на Левски ще е без значение какво ще бъде то, тъй като и в двата случая „сините“ ще вземат добри пари от продажбата на защитника.

На края на сезон "сините" се разделят и със старши треньора на отбора Николай Костов. След последния мач той заяви: "Оставих добър отбор на бъдещия треньор"

🇵🇦 Jose Cordoba. He is one that #NCFC admire - but are not currently active on.



Expectation is that he will move to Rangers, but there are plenty of clubs interested.



One to watch, but little more at this stage.https://t.co/TDH7QtxnAJ