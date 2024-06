Левски се размина с доскорошен вратар на участник на Евро 2024

Според информациите ръководството на Левски е отправило оферта към Жига Фрелих, който до дни ще стане свободен агент, след като договорът му със словашкия Земплин Михаловче изтече. 26-годишният страж обаче е предпочел да избере предложението на Спартак Търнава.

Причината е, че е било по-изгодно финансово, а също така тимът ще играе в Лигата на конференциите. За последно Фрелих бе повикан в националния отбор на Словения за контролите с Хърватия и Катар през март 2022-ра.

Moving to Slovakia was a bullseye: Goalkeeper Žiga Frelih shone in the battle for survival and signed with a top-ranked club



