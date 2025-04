Десетки ранени от силното земетресение в Еквадор (СНИМКИ+ВИДЕО)

Земетресение с магнитуд 6,3 по скалата на Рихтер е регистрирано близо до бреговете на Еквадор в петък. Второ земетресение с магнитуд 4,1 е било регистрирано минути по-късно в провинция Гуаяс. Това съобщва "Ройтерс", като цитира Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC). Има данни за най-малко 20 ранени. Около 130 семейства са засегнати от земетресението. Повредени са сгради в град Есмералдас и временно е била затворена част от петролната инфраструктура. Още: Силно земетресение разлюля Еквадор: Вижте щетите (СНИМКИ)

Земетресението е било на дълбочина 23 км, като еквадорските власти изключват издаването на предупреждение за цунами. Президентът Даниел Нобоа в X заяви, че правителството ще работи за изграждане на подслони, доставка на хуманитарна помощ и "съдействие с всичко, от което се нуждаят нашите хора".

📌 EARTHQUAKE ‼️‼️



A powerful 6.0-magnitude earthquake struck about an hour ago at 6:44 AM (April 25, 2025), with the epicenter located 9.31 km from Esmeralda. The quake was strongly felt across several cities in Ecuador, causing significant damage in some areas. pic.twitter.com/IbWkAC1dZa