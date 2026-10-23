Български национал направи всичко по силите си, но ЦСКА 1948 разгроми Ботев Пловдив

Родният вицешампион ЦСКА 1948 постигна убедителен успех в първия мач от 11-ия кръг на Първа лига. "Червените" победиха с 4:0 отбора на Ботев Пловдив в Бистрица. Домакините владееха случващото се на терена през цялото време и стигнаха до четири безответни гола. Въпреки това вратарят на "канарчетата" Даниел Наумов направи много важни спасявания, за да опази своя тим от по-голям разгром.

ЦСКА 1948 не остави шанс на Ботев Пловдив

Срещата започна с минута мълчание в памет на покойния треньор на ЦСКА 1948 - Юрий Васев. Играта стартира спокойно, но в 12-а минута ЦСКА 1948 стигна до първи гол. Вратарят на "канарчетата" Даниел Наумов отрази удар на Ектор Куеар след корнер, но при добавката Елиаш Франко се разписа за 1:0. Попадението даде импулс на "червените", които започнаха да гледат към втори гол. Последва неточен удар на Георги Русев и спасяване срещу Емерсон Барбоса. Натискът на домакините продължи и след половин час игра удвоиха преднината си. Петър Витанов качи топката на главата на Жул Майер, а той отправи прецизен удар. Наумов отрази с една ръка топката, но тя се отби в гредата и влезе в мрежата.

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Малко след това Ботев се опита да отговори, но удар на Карлос Алгара не затрудни по никакъв начин Алекс Божев. Минута преди края на първото полувреме ЦСКА 1948 на практика сложи точка на спора. Топката попадна в Петър Витанов след разбъркване в наказателното поле и последва изстрел, който се отби във Владимир Мендеш и влетя в мрежата на Наумов за трети път. Така домакините се оттеглиха на почивката с класическа преднина от три гола.

Второто полувреме продължи да бъде под контрол на домакините. В началото Наумов направи впечатляващо спасяване, за да отрази удар на Георги Русев. Малко след това отново българският национал пробва късмета си, но нацели гредата. Последва нова намеса на Наумов с една ръка, за да спре опита на Бенаиса Бенамер. Десет минути преди края се стигна до втория удар на пловдивчани по посока на вратата, но Божев улови. В 84-а минута ЦСКА 1948 все пак отбеляза четвърти гол, когато Георги Русев изведе непокрития Моатаз Земземи, а той оформи крайната победа с 4:0.

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