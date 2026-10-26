Официално: Левски каза как ще компенсира феновете, които закупиха пакетен билет за Лига Европа

От Левски обявиха, че е готов проектът за компенсация на привържениците на тима, които са си закупили пакетни билети за домакинските мачове на отбора в Лига Европа. Това се прави, след като се намалиха цените на пропуските след домакинството на Залцбург на старта на турнира. Тогава феновете изразиха недоволството си от прекалено високите цени на билетите. След това от клуба намалиха цените на билетите за следващите мачове в Европа.

Левски обяви отстъпка за закушилите пакетни билети

Ето какво написаха от Левски: "Левскари, информираме Ви, че процесът по компенсация на тези, които закупиха пакетни билети за домакинствата на Левски в Лига Европа през този сезон е изцяло готов. Всеки, взел пропуск за четирите срещи, ще получи разликата между заплатеното и сборът от новите единични цени на билети за оставащите три двубоя с 20% отстъпка след намалението под формата на ваучер, който ще бъде наличен в специално създадена за целта платформа.

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"Размерът на отстъпката ще варира според вида на закупения пакетен биле"

Сумата ще може да използвате както за покупка в магазина, така и за подновяване на вашата абонаментна карта за пролетния дял от шампионата, а също така ще може да бъде използвана и онлайн, и физически в официалния магазин на клуба. Платформата ще бъде отворена на 9 ноември, понеделник, като тогава ще дадем детайлна информация как да ги активирате. Ваучерите ще бъдат активни до края на април. Размерът на отстъпката ще варира според вида на закупения пакетен билет. Конкретните стойности и инструкциите за използване ще бъдат обявени на 9 ноември 2026 година, когато стартира кампанията.

Благодарим Ви отново за невероятната подкрепа, която ни давате. Вярваме, че ни чакат още много незабравими европейски вечери заедно!"

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