Още един титуляр на ЦСКА е под въпрос за Лудогорец: Жертвал се за мача в Европа

ЦСКА записа първа точка в Лигата на конференциите, но е дал свидна жертва. За "червените" предстои важно домакинство на Лудогорец от 12-ия кръг на Първа лига, но лошите новини за тях са, че имат доста контузени важни играчи, които няма да могат да вземат участие в срещата. Вече стана ясно, че Лео Перейра и Жоел Зварц няма да са на разположение за Маркус Гиздол, а Диниш Алмейда е под голяма въпросителна.

Перейра и Зварц със сигурност отпадат за Лудогорец

ЦСКА домакинства на Лудогорец на 26 октомври, понеделник, в мач, който може да е последният на Националния стадион "Васил Левски" като домашен за "червените". Но за срещата с "орлите" от състава със сигурност ще отсъстват крилото Лео Перейра, който получи контузия на загрявката за мача с Нордселанд. Нападателят Жоел Зварц също няма да е на линия за дербито, като той се контузи по време на мача за Купата на България срещу Несебър.

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Все още не е ясно дали Алмейда ще бъде на линия

Към тях в лазарета може да се присъедини и Диниш Алмейда, който е изпитван някакъв некомфорт още преди гостуването на Нордселанд в Дания, но въпреки това влезе в срещата като титуляр. Той беше заменен чак в 77-ата минута от Теодор Иванов. Все още няма официална информация дали Алмейда ще бъде на разположение на Маркус Гиздол. Добрата новина за немския специалист е завръщането на Жан-Филип Гбамен, който все още не е играл под ръководството на Гиздол. Така наставникът на ЦСКА ще има опции за центъра на защитата срещу Лудогорец.

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