Откровен до болка Сенси: "Мислех да спра с футбола, имах тежки травми"

Преди домакинството на ЦСКА на Монако от първия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите, звездата на "червените" Стефано Сенси говори пред френската телевизия "BFM". Италианецът говори за срещата, но обърна внимание и на кариерата си. Той сподели за най-тежките времена в живота му като футболист. В началото на престоя му в Интер, той дори е мислел да се откаже от футбола.

Стефано Сенси: "Имаше момент, в който мислех да спра с футбола"

В интервюто си Стефано Сенси говори на първо място за срещата между ЦСКА и Монако. Ето какво сподели италианския халф за трудните моменти в кариерата си: "Имах много мускулни травми в кариерата си, особено през първата ми година в Интер. Имаше момент, в който мислех да спра с футбола. За това трябва да благодаря на съпругата си и на семейството си, защото те много ми помогнаха. Бях в някакъв тунел. Не знам как да го обясня. Когато започнеш да трупаш контузии, психиката ти изпада в трудно положение.

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"От три години се чувствам добре"

И всеки път, когато подновиш тренировки, си казваш: „Трябва да карам по-полека, защото може пак да се контузя." Това е една от причините, поради които реших да напусна Италия. Казах си, че нова среда, нов клуб може би ще ми помогнат - и точно така стана. От три години се чувствам добре. Изиграх много мачове и искам да продължа така. Искам да се грижа за тялото си, за мускулите си, защото най-важното в нашата професия е да си физически здрав".

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