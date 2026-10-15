Стефано Сенси: "ЦСКА има голяма история, не ме е страх от Монако"

Звездата на ЦСКА Стефано Сенси беше потърсен от някои френски медии преди сблъсъка на "червените" с Монако. Срещата е първа и за двата отбора от основната фаза на Лигата на конференциите през този сезон. Италианският халф говори пред телевизия "BFM", като заяви, че усеща нетърпението на феновете на ЦСКА за мачовете в Европа. Според Сенси няма причина класата на монегаските да бъде плашеща.

Стефано Сенси: "Този клуб заслужава"

Ето какво каза Стефано Сенси: "Усещам, че хората, феновете, нямат търпение да се върнат в Европа и да играят тези мачове, защото този клуб има голяма история. Постигнал е много хубави неща в миналото, а през последните години може би имаше някои проблеми. Но този клуб заслужава да играе такива мачове. Да играеш европейски мачове е различно от това да играеш само в националното първенство. Затова се подготвяме възможно най-добре. Искаме да се борим във всеки мач и да се опитаме да постигнем нещо добро. Първата ни цел е да играем добре в основната фаза и да се опитаме да се класираме за следващия кръг.

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"Нашите фенове ще ни подкрепят по най-добрия начин"

Разбира се, ще се изправим срещу добър отбор в лицето на Монако, с много добри играчи и много качества, но мисля, че всичко зависи от нас. Трябва да подготвим този мач възможно най-добре и със сигурност ще бъдем готови. Играем у дома, така че нашите фенове ще ни подкрепят по най-добрия начин. Мисля, че можем да се конкурираме, защото имаме добър отбор, имаме много, много добри играчи. Трябва да играем заедно - отборният ни дух ще бъде най-важното нещо през целия сезон. Не ме е страх от класата на Монако. Защо да ме е страх? Това е футболът.

Във футбола всичко може да се случи. Невинаги по-силният на хартия отбор печели мача. Трябва да се борим и да се опитаме да направим нещо добро. Със сигурност ще имаме своите положения за гол. Ще имаме своите шансове да спечелим мача"

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