Спорт:

Стефано Сенси: "ЦСКА има голяма история, не ме е страх от Монако"

15 октомври 2026, 18:51 часа 1783 прочитания 0 коментара

Звездата на ЦСКА Стефано Сенси беше потърсен от някои френски медии преди сблъсъка на "червените" с Монако. Срещата е първа и за двата отбора от основната фаза на Лигата на конференциите през този сезон. Италианският халф говори пред телевизия "BFM", като заяви, че усеща нетърпението на феновете на ЦСКА за мачовете в Европа. Според Сенси няма причина класата на монегаските да бъде плашеща.

Стефано Сенси: "Този клуб заслужава"

Ето какво каза Стефано Сенси: "Усещам, че хората, феновете, нямат търпение да се върнат в Европа и да играят тези мачове, защото този клуб има голяма история. Постигнал е много хубави неща в миналото, а през последните години може би имаше някои проблеми. Но този клуб заслужава да играе такива мачове. Да играеш европейски мачове е различно от това да играеш само в националното първенство. Затова се подготвяме възможно най-добре. Искаме да се борим във всеки мач и да се опитаме да постигнем нещо добро. Първата ни цел е да играем добре в основната фаза и да се опитаме да се класираме за следващия кръг.

Още: Бербатов предупреди Монако и обяви: ЦСКА прави един от най-хубавите стадиони на Балканите!

Стефано Сенси

"Нашите фенове ще ни подкрепят по най-добрия начин"

Разбира се, ще се изправим срещу добър отбор в лицето на Монако, с много добри играчи и много качества, но мисля, че всичко зависи от нас. Трябва да подготвим този мач възможно най-добре и със сигурност ще бъдем готови. Играем у дома, така че нашите фенове ще ни подкрепят по най-добрия начин. Мисля, че можем да се конкурираме, защото имаме добър отбор, имаме много, много добри играчи. Трябва да играем заедно - отборният ни дух ще бъде най-важното нещо през целия сезон. Не ме е страх от класата на Монако. Защо да ме е страх? Това е футболът.

Във футбола всичко може да се случи. Невинаги по-силният на хартия отбор печели мача. Трябва да се борим и да се опитаме да направим нещо добро. Със сигурност ще имаме своите положения за гол. Ще имаме своите шансове да спечелим мача"

Още: Официално: УЕФА призна историята на ЦСКА

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Монако ЦСКА Лига на конференциите Стефано Сенси
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес