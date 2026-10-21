Убийството на Илиян Филипов:

Пропусната дузпа потопи Черно море в Купата на елита! Ясен е следващият 1/2-финалист

21 октомври 2026, 20:24 часа 1138 прочитания 0 коментара
Снимка: Официална фейсбук страница на Локомотив Пловдив
Пропусната дузпа потопи Черно море в Купата на елита! Ясен е следващият 1/2-финалист

Отборът на Локомотив Пловдив е вторият в историята тим, класирал се за 1/2-финалите на Купата на елита, след като се присъедини към градския си съперник Ботев. "Смърфовете" постигнаха минимален успех с 1:0 при визитата си на Черно море във Варна. Единственото попадение в срещата бе дело на Далил Али, който се разписа в 12-а минута. Малко преди края на редовното време Асен Дончев пропусна дузпа, което лиши "моряците" от обрат и дузпи.

Локомотив Пловдив победи Черно море и е на 1/2-финал

"Моряците" започнаха по-активно, като в самото начало Асен Дончев пробва да изненада вратаря от далечна дистанция, но не намери очертанията на вратата. Отговорът на Локомотив не се забави и бе право в целта. Защитата на домакините не се ориентира добре, което позволи на Далил Али да се разпише за 1:0. Малко след това "смърфовете" бяха близо до втори гол, но стражът Антоан Манасиев се справи с изстрела на Раян Лейтън. Последва опит на Дуарте Барандаш, който премина на сантиметри от целта, а Петър Зовко спаси коварен удар на Мохамед Аши. Така Локомотив Пловдив се оттегли на почивката с гол аванс.

ОЩЕ: В мач за историята: Ботев Пловдив не остави шанс на Ботев Враца и е на 1/2-финал в Купата на елита

Черно море Локомотив Пловдив 2026

Пропусната дузпа за Черно море

В началото на второто полувреме Манасиев направи страхотно спасяване срещу Парвиз Умарбаев, за да опази вратата си от втори гол. Десет минути по-късно футболистите на Черно море пропуснаха най-добрата си възможност в мача до този момент. Петър Зовко не се намеси добре топката след центриране, което позволи на Мохамед Аши да стреля с глава. Футболистът на "моряците" заби кълбото в земята, но кълбото излетя в аут. В 70-а минута съдията отсъди дузпа в полза на Черно море, след като Васил Панайотов бе фаулиран в наказателното поле. Асен Дончев застана зад топката и стреля, но не успя да намери очертанията на вратата и топката премина покрай страничната греда. До края на двубоя не се стигна до други опасности и "смърфовете" се поздравиха с победата.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: БФС обяви началото на новия турнир в България

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Локомотив Пловдив ПФК Черно море Купа на елита
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес