Пропусната дузпа потопи Черно море в Купата на елита! Ясен е следващият 1/2-финалист

Отборът на Локомотив Пловдив е вторият в историята тим, класирал се за 1/2-финалите на Купата на елита, след като се присъедини към градския си съперник Ботев. "Смърфовете" постигнаха минимален успех с 1:0 при визитата си на Черно море във Варна. Единственото попадение в срещата бе дело на Далил Али, който се разписа в 12-а минута. Малко преди края на редовното време Асен Дончев пропусна дузпа, което лиши "моряците" от обрат и дузпи.

Локомотив Пловдив победи Черно море и е на 1/2-финал

"Моряците" започнаха по-активно, като в самото начало Асен Дончев пробва да изненада вратаря от далечна дистанция, но не намери очертанията на вратата. Отговорът на Локомотив не се забави и бе право в целта. Защитата на домакините не се ориентира добре, което позволи на Далил Али да се разпише за 1:0. Малко след това "смърфовете" бяха близо до втори гол, но стражът Антоан Манасиев се справи с изстрела на Раян Лейтън. Последва опит на Дуарте Барандаш, който премина на сантиметри от целта, а Петър Зовко спаси коварен удар на Мохамед Аши. Така Локомотив Пловдив се оттегли на почивката с гол аванс.

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Пропусната дузпа за Черно море

В началото на второто полувреме Манасиев направи страхотно спасяване срещу Парвиз Умарбаев, за да опази вратата си от втори гол. Десет минути по-късно футболистите на Черно море пропуснаха най-добрата си възможност в мача до този момент. Петър Зовко не се намеси добре топката след центриране, което позволи на Мохамед Аши да стреля с глава. Футболистът на "моряците" заби кълбото в земята, но кълбото излетя в аут. В 70-а минута съдията отсъди дузпа в полза на Черно море, след като Васил Панайотов бе фаулиран в наказателното поле. Асен Дончев застана зад топката и стреля, но не успя да намери очертанията на вратата и топката премина покрай страничната греда. До края на двубоя не се стигна до други опасности и "смърфовете" се поздравиха с победата.

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