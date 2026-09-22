БФС обяви началото на новия турнир в България

Българският футболен съюз, съвместно с Българската професионална лига и "Нова Броудкастинг Груп" утвърдиха програмата за първите два четвъртфинални двубоя от новосъздадената Купа на елита. В нея участие ще вземат Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Локомотив Пловдив, Арда Кръджали, Ботев Пловдив, Черно море и Ботев Враца. Така на 14 октомври, сряда, от 19:00 ч. Ботев Пловдив ще приеме Ботев Враца, а седмица по-късно - на 21 октомври, Черно море ще бъде домакин на Локомотив Пловдив от 18:30 ч.

Първите 1/4-финали за Купата на елита ще се изиграят през октомври

Заради участието си в европейските клубни турнири отборите на Левски и ЦСКА ще се включат в турнира през месец февруари 2027 година. По предварителна програма шампионите трябва да приемат в София Арда Кърджали на 6 февруари, събота, а ден по-късно е столичното дерби между ЦСКА и ЦСКА 1948. Двубоят между Ботев Пловдив и Ботев Враца, както и този между Черно море и Локомотив Пловдив ще се проведат между 11-ия и 12-ия кръг на Първа лига.

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Левски и ЦСКА първо ще приключат с основните фази в Европа

А когато дойде времето Левски и ЦСКА да започнат своято участие в Купата на елита, както "сините", така и "червените", ще са изиграли всичките си мачове от основните фази съответно на Лига Европа и Лигата на конференциите. Последната гарантирана среща за Левски в евротурнирите е гостуване на Съндерланд на 28 януари, а за ЦСКА - домакинство на Тун на 17 декември.

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