Съперникът на Левски се извини на феновете си за "синята" инвазия в Чехия

Българският шампион Левски завоюва първата си победа в основната фаза на Лига Европа през настоящия сезон. "Сините" надделяха с 2:1 при гостуването си на Виктория Пилзен в Чехия. Евертон Бала даде аванс на родния тим през първата част. През второто полувреме домакините изравниха, но Левски каза последната си дума и се добра до трите точки благодарение на попадение на Рейналдо. Това е първи успех за български отбор над чешки съперник.

Виктория Пилзен се извини на феновете си

Изненадващо, "сините" получиха по-голяма от очакваното подкрепа. Часове след двубоя ръководството на Виктория Пилзен излезе с официална позиция, с която се извини на феновете си. От клуба обясниха как се е стигнало до инвазията на привърженици на Левски, въпреки че за гостуващия тим са били определени само 200 места. Мнозина са закупили билети за домакинския сектор и по този начин са нарушили преживяването на феновете на Виктория Пилзен.

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Позицията на Виктория Пилзен:

"ФК Виктория Пилзен реагира на събитията, свързани с двубоя от Лига Европа срещу българския съперник в четвъртък, които засегнаха част от нашите привърженици. Доста преди мача се водеше интензивна комуникация с гостуващия клуб и УЕФА относно броя на гостуващите привърженици, което е стандартна процедура за всеки европейски мач. Нямаше предпоставки да се очаква, че на срещата ще пристигнат повече от предварително заявения брой. Това означаваше запълнен сектор за гости и 200 фенове в сектор C на централната трибуна съгласно стандартния протокол. Въпреки превантивните мерки при онлайн продажбата, включително ограничения на IP адреси и изискване за регистрация във Viktoria Key, голям брой български привърженици, живеещи в Чехия или непосредствено в нашия регион, успяха да се сдобият с билети за домакинските сектори.

В този момент беше практически невъзможно да предотвратим влизането им на стадиона, а общият им брой се различаваше драстично от официално заявения. От съображения за сигурност и предвид поведението на привържениците на Левски решихме да реагираме, като преместим част от собствените си фенове на други места, за да предотвратим конфликти и ескалация на ситуацията. Напълно осъзнаваме, че някои от нашите привърженици трябваше да гледат мача от различни места от тези, на които са свикнали и за които са закупили валидни билети. За част от феновете преживяването от целия мач беше повлияно негативно. Поднасяме извиненията си на всички наши привърженици, които бяха засегнати от тази ситуация!, гласи позицията на Виктория Пилзен.

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