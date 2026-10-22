Левски завоюва първа победа в Лига Европа с гол и асистенция на Рейналдо

Левски взе първа победа в третия си мач от основната фаза на Лига Европа. "Сините" гостуваха на Виктория Пилзен в Чехия и след изключително интензивен и труден мач, възпитаниците на Хулио Веласкес спечелиха трите точки. Те поведоха още през първото полувреме с попадение на Евертон Бала. Домакините изравниха след около час игра, но Левски бързо се върна в срещата и отново поведе чрез попадение на Рейналдо. До края на мача "сините" не допуснаха много опасни положения и взеха първите си 3 точки в Лига Европа.

Левски се оттегли с гол аванс на почивката

През първото полувреме Левски се стремеше да владее събитията на терена, като до почивката имаша по-голям процент владение на топката. Въпреки това Виктория Пилзен успя да стигне до повече положения, но не толкова опасни, колкото на "сините". В самия край на първото полувреме Рейналдо се възползва от грешка в защитата на Виктория Пилзен. Той напредна с топката и подаде на Евертон Бала, който отбеляза за 1:0 в 44-ата минута. Така Левски имаше гол аванс на почивката.

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Левски отново излезе начело след само 4 минути

Виктория Пилзен поднови срещата с ясната цел да се върне в мача. Домакините успяха да стигнат до равенство в врезултата в 62-рата минута, когато Кристоф Кабонго отбеляза за 1:1. Но радостта на чехите не остана дълга, тъй като едно от новите попълнения на Левски Рейналдо върна водачеството на "сините" едва 4 минути по-късно. До края на срещата Виктория Пилзен взе инициативата в двубоя, но възпитаниците на Хулио Веласкес затвориха мача добре и не допуснаха много опасни положения пред вратата си. Така "сините" закономерно надвиха съперника си и след победа с 2:1 записаха първите си 3 точки в Лига Европа за сезона.

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