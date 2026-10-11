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Треньорът на ЦСКА 1948 разкри как ЦСКА надделя над неговия тим в Бистрица

11 октомври 2026, 22:35 часа 681 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Треньорът на ЦСКА 1948 разкри как ЦСКА надделя над неговия тим в Бистрица

Треньорът на ЦСКА 1948 Огнян Младенов говори след поражението на неговия тим от ЦСКА у дома. Бистричани отстъпиха с 2:3 от "армейците" в мач от 11-ия кръг на Първа лига. Гостите владееха събитията през първото полувреме и се оттеглиха на почивката с два гола аванс. Ситуацията се промени през втората част, в която ЦСКА 1948 изравни с попадения от статични положения. В самия край "армейците" се добраха до трите точки с късен гол на Бруно Жордао.

Младенов критичен след загубата от ЦСКА в Бистрица

Младенов не скри разочарованието си от резултата, но все пак остана доволен от реакцията на неговия тим през втората част. След края на мача родният специалист заяви пред медиите: "Моята оценка е, че не започнахме мача, както ни се искаше. След направените промени играхме по този начин, както желая да виждам тима във всеки мач. За страдание, не успяхме да вземем нищо от този мач. Допуснахме самостоятелни неточности при головете им през първото полувреме. След почивката успяхме да отговорим на динамичността и експанзията."

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Огнян Младенов

"Трудно беше, губехме в резултата. Положителното бе, че показахме темперамент. За страдание допуснахме трето попадение в края", добави той. "Има още съставни елементи, които би трябвало да подобряваме. Аз и моят екип ги знаем доста добре и ще се опитаме да ги почистим, с цел да печелим оптимален брой точки от тези мачове. Бяхме добре разузнали съперника, само че направихме неточности и бяхме осъдени."

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ЦСКА ФК ЦСКА 1948 Първа лига Огнян Младенов
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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