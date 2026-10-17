Веласкес за контузените в Левски: "Сангаре отпада, моментът за Бурас е тънък"

Левски записа важна точка в Лига Европа, след като завърши наравно 1:1 с НЕК Ниймеген в гостуването си от втория кръг на основната фаза на Лига Европа. Сега "сините" се завръщат към футбола на родна земя, като ще гостуват на Спартак Плевен в среща от 1/16-финалите за Купата на България. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди мача, като освен за самия сблъсък, той обърна внимание и на контузените в състава на "сините".

Хулио Веласкес: "Ще видим как се възстановява"

На първо място Хулио Веласкес говори за предстоящата среща на Левски със Спартак Плевен. След това испанският специалист обърна внимание и на контузените в състава си: "Сангаре утре със сигурност отпада, но смятаме, че контузията му ще е по-лека от това, което видяхме в началото. Ще видим как се възстановява и дали ще е опция за мача с Арда. Кирилов се възстановява, ще видим дали ще влезе в тренировъчна динамика в кратък срок.

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"Акрам се възстановява изключително добре"

Митков все още изпитва същите проблеми, които имаше с младежкия национален отбор. Прави крачки в правилната посока, но ще е трудно да е в групата утре. Акрам се възстановява изключително добре. Има опции да влезе в групата утре. Разбира се, тънък е моментът с него за утрешния мач, но ще трябва да претеглим везната с всички аспекти, за да видим дали ще влезе. Това са случаите на контузените футболисти". Мачът между Левски и Спартак Плевен ще се проведе на 18 октомври от 18:00 ч.

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