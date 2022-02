"Лешникотрошачката" отново излиза на бургаската сцена

В края на успешната и наситена със събития 2021-ва година за Държавна опера – Бургас, бяха представени два празнични спектакъла на „Лешникотрошачката“, музика на П. И. Чайковски, постановка и режисура – проф. Хикмет Мехмедов. Балетната феерия е сътворена по популярната приказна история на Е.Т. Хофман Чрез средствата на изящното танцово изкуство, на 18-и февруари, петък, от 19 часа артистите от балетната трупа на Бургаската опера ще разкажат отново историята на Маша, приключенията й във вълшебния свят на сънищата и приказната метаморфоза, превърнала Лешникотрошачката в принц, с когото преживяват чудни приключения. Балетната постановка на проф. Хикмет Мехмедов е еманация на най-доброто от класическата школа, добавяйки мекота, финес и вкус към детайлите, които изграждат изящната цялостна визия.

Освен солистите и ансамбъла на балета на Държавна опера – Бургас, в сценичната феерия в петък в Зала Опера ще вземат отново участие и възпитаници от Детски балетен театър “Капка“. Приказната сценография и изящните костюми са създадени от художника Радостин Чомаков, репетитор на постановката е Галина Калчева, помощник-режисьор – Петър Тихолов.

Красивата история за Маша и Принца ще пресъздадат солистите: Маша и Лешникотрошачката ще бъдат Емона Георгиева /гост/ - дебют и Теодор Цаков /той се представи във втория спектакъл на най-известния коледен балет през м. декември на бургаска сцена/. Като Черната кралица ще се превъплъти Яна Бердута, В образа на Дроселмайер влиза Светлан Николов, Фриц ще бъде отново Александра Раева от Детски балетен театър „Капка“ – талантливата Алекс направи успешен дебют в ролята през м. декември на сцената на Бургаската опера, като игра и в двата празнични спектакъла на „Лешникотрошачката“. Приятелки на Маша ще са Ива Овчарова и Натали Иванова, Майката на Маша – Анелия Иванова. В атрактивните ансамбли участват: Испански танц – Лая Рамон и Кирил Филипов, Индийски танц – Елена Георгиева, Бианка-Хелън Джованели и Стоян Фъртунов, Китайски танц – Даниела Туртуманова-Стоянова и Даниел Тичков, Руски танц – Ивана Фиалковска, Мария Габарова, Патрисия Соарес и Стефан Типиков, Розов валс – Анелия Иванова, Натали Иванова, Лая Рамон, Даниела Туртуманова-Стоянова, Даниел Тичков, Кирил Филипов, Стоян Фъртунов, Стефан Типиков, „Снежинки“ - солистки: Лая Рамон и Натали Иванова.

За солистите:

Емона Георгиева /гост/

Емона е трикратен Световен шампион в стил модерен танц - Париж – YAGP – 2017, Барселона, Финали – „Dance World Cup”- 2018 и Португалия, Финали – „Dance World Cup” - 2019, като през 2019 година, след поредното си участие на Световните финали на „Dance World Cup” в Брага – Португалия, сред жестока конкуренция от най-добрите представители от 63 държави, освен Световен шампион в стил модерен танц, тя става и вице-световен шампион стил класически танц. Там Емона е отличена за втора поредна година с най-престижната награда за целия конкурс - Най-добър женски изпълнител – „Most Outstanding Female Junior and Senior”, тя получи и голямата награда на „London Studio Center” за най-добро солово изпълнение – „Best Junior Solo Modern award! Тя бе наградена и със стипендии за обучение в Париж, Лондон и Чикаго. Емона получи и специално предложение, непредвидено в Конкурса за годишно обучение в „Joffrey Academy of Dance” – Official School of The Joffrey Ballet – Чикаго – САЩ. Емона приема тази специална покана и се обучава в най-престижната балетна Академия в Чикаго през 2019-2020 година с подкрепата на Фондация „Димитър Бербатов”. След приключването на учебната година, Емона получава изключително висока оценка за своето обучение и е сред малкото ученици, които получават предложение да продължат да се обучават в следващо ниво – Trainee program. По време на обучението си в Чикаго, след като получи одобрениe да представлява „ Joffrey Academy of Dance – Chicago, явявайки се на изпит пред директорите на Академията, Емона взема участие и в престижния балетен конкурс „Youth America Grand Prix” - semy-final – Chicago, където тя се състезава с над 100 участници и е класирана в Топ 12 в двата стила – Класически балет и Модерен танц, след което е поканена да участва и във Финалите на YAGP в Ню Йорк – Америка.

Емона получава и най-голямото си признание на Национално ниво в най-престижния балетен конкурс - XIX Национална среща на млади балетни изпълнители „Анастас Петров „ – 2019, където жури в състав – доц. Ясен Вълчанов, Сара-Нора Кръстева, Любомир Кацаров, Силвия Томова и Веса Тонова присъди на Емона отличие Първа степен – голямо признание за нейния труд, както и на нейния педагог госпожа Галина Сребрева. Със същия успех и с най-висок резултат от всички участници, Емона печели Първа награда и на Международния балетен конкурс на Калина Богоева – „ Малки звезди” – 2019 г. Само на 17, заради изключителните си успехи, Емона получава и голямото признание от „Съюз на българските музикални и танцови дейци” на специална церемония, състояла се в Софийска опера, на Емона й бе присъдена наградата Лауреат „Кристална лира” за върхови постижения в областта на изкуството – 2019 - категория Млад изпълнител – балерина. За пръв път такава награда се печели от толкова млад изпълнител – балерина.

Емона влиза и в Топ 6 на Дванадесетата поредна класация на „VIEW SOFIA” за „Най-красивите българи”, подредени според постижения, заслуги, идеи и талант, като Емона има честта нейното име да бъде сред имената на 50 изключителни личности и имена. Емона е член на клуб „Успелите деца на България” – Фондация „ Димитър Бербатов - 2016, 2017, 2018 и 2019 година, като през 2017 и 2019 година на Емона се присъжда Лауреат на най-голямата награда на Фондация Димитър Бербатов в категория Изкуство, съответно за възрастта.

След покана за ундивидуално прослушване в трупата на „ Театър на Балета на Борис Ейфман“ е получила покана да се присъедини към трупата като солист от сезон 2020/ 21 г.

За Теодор Цаков:

Теодор Цаков е роден в град София през 1992 година. През 2011 г. завършва Националното училище за танцово изкуство - гр. София със специалност класически танц при педагог Петър Колдамов. 2008г. получава стипендия от танцова работилница „Петър Илиев“ и учи в гр. Чикаго при Даниел Дуел и Патриша Блеър. През 2010 г. завършва на Трето място в Националния балетен кокурс „Анастас Петров“ в гр. Добрич. Гастролира като част от ансамбъла и солист с български, френски и украински трупи в Европа, Азия и Америка със спектаклите „Лебедово Езеро“, „Спящата Красавица“, „Лешникотрошачката“, „Дон Кихот“ и други. От 2014 г. до 2015 г. работи в Държавна опера гр. Русе. Дебютира като солист в спектаклите „Спящата красавица“, „Лешникотрошачката“ и „Лебедово Езеро“. Там дебютира и като хореограф със спектакъла „Странен Отряд“ Паралелно с работата му в гр. Русе, гостува в изпълнява солистични роли за Държавна опера - Пловдив. От 2015 г. до 2016 г. заминава за Украйна, където работи в Харьковский Национальный Академический Театр Оперы и Балета имени Н. В. Лысенко, участвайки в целият репертоар на театъра. В края на 2016 г. започва работа в Държавна опера - Бургас, като паралелно с това учи и получава бакълаварска степен със специалност педагогика в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в гр. Пловдив.

Билети за балетния спектакъл могат да бъдат закупени на касата на Операта, каса „Часовника“ /пред хотел „България“/, в мрежите на Grabo и Eventim, както и в препратките към събитията в програмата: https://operabourgas.com/bg/programme в официалния сайт на Държавна опера – Бургас.

Важно:

Според новите противоепидемични мерки, които наложи РЗИ Бургас, считано от 31.01.2022 г., посещаемостта на събитията на Опера Бургас е с ограничение до 50%. Остава условието публиката да се допуска само със „зелен сертификат“.