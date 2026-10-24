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След тежък инцидент с АТВ край Странджа: Медицински хеликоптер транспортира мъж в Бургас

24 октомври 2026, 18:56 часа 826 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
След тежък инцидент с АТВ край Странджа: Медицински хеликоптер транспортира мъж в Бургас

42-годишен мъж е бил транспортиран с медицински хеликоптер до УМБАЛ – Бургас след като е пострадал тежко при инцидент с АТВ в района на странджанското село Ясна поляна. Новината предаде БНТ. По първоначална информация мъжът е паднал от превозното средство и е получил тежка травма на гръбначния стълб. Заради сериозността на нараняванията е предприето транспортирането му по въздух до бургаската болница, където да получи необходимата медицинска помощ.

Трудна спасителна операция заради дере

По информация на „По света и у нас“ спасителната операция е била изключително трудна. Наложило се е медици и пожарникари да слязат в дерето, за да достигнат до пострадалия и да го извадят. Пострадалият е бил интубиран на място преди да бъде транспортиран по въздух.

Обстоятелствата около инцидента се изясняват, съобщава още националната телевизия.

Подобен инцидент в края на юли

Припомняме, че в края на юли тази година 42-годишен мъж от петричкото село Коларово загина при тежък инцидент с АТВ в района на Самуилово. Катастрофата тогава стана по черен път в местността “Бялата чешма“. Първоначалната информация беше, че водачът се е движил с несъобразена с пътната обстановка скорост, вследствие на което е изгубил контрол над машината и тя се е преобърнала. ОЩЕ: Мъж катастрофира с АТВ и загина

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Бургас АТВ инцидент медицински хеликоптер
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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