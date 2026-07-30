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Мъж катастрофира с АТВ и загина

30 юли 2026, 9:45 часа 1382 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Мъж катастрофира с АТВ и загина

42-годишен мъж от петричкото село Коларово загина при тежък инцидент с АТВ в района на Самуилово, съобщи БТА. Катастрофата е станала около 20:35 часа на 29 юли по черен път в местността “Бялата чешма“. По първоначална информация водачът се е движил с несъобразена с пътната обстановка скорост, вследствие на което е изгубил контрол над машината и тя се е преобърнала. Още: Катастрофа между кола и АТВ затвори Северната дъга на Околовръстното

Мъжът е загинал на място от получените при инцидента травми. По случая е образувано досъдебно производство. Разследването ще установи всички факти и обстоятелства около тежкото произшествие. Още: След сблъсък с автобус: Загина млад шофьор

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АТВ катастрофа загинал висока скорост
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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