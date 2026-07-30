Мъж катастрофира с АТВ и загина

42-годишен мъж от петричкото село Коларово загина при тежък инцидент с АТВ в района на Самуилово, съобщи БТА. Катастрофата е станала около 20:35 часа на 29 юли по черен път в местността “Бялата чешма“. По първоначална информация водачът се е движил с несъобразена с пътната обстановка скорост, вследствие на което е изгубил контрол над машината и тя се е преобърнала. Още: Катастрофа между кола и АТВ затвори Северната дъга на Околовръстното

Мъжът е загинал на място от получените при инцидента травми. По случая е образувано досъдебно производство. Разследването ще установи всички факти и обстоятелства около тежкото произшествие. Още: След сблъсък с автобус: Загина млад шофьор