Германия разследва голяма местна компания, помагаща на Русия да строи в Мариупол

Прокуратурата на град Вюрцбург води разследване срещу строителната фирма, която помага на Москва да строи в разрушения от агресивната война украински град.

Същевременно стана ясно, че германският производител на строителни материали напълно прекратява дейността си в Русия след повече от 30 години работа на руския пазар, съобщи Deutsche Welle.

German prosecutors have launched an investigation into the use of products of Knauf, the largest manufacturer of building materials, in the reconstruction of Mariupol, which was seized by Russia.



The Würzburg city prosecutor's office is conducting an investigation against the… pic.twitter.com/GYgsnsAuuU