Украинци, държани в мазе на границата между Русия и Грузия, обявиха гладна стачка

Най-малко 15 украински граждани, блокирани повече от два месеца в мазе близо до руско-грузинската граница, обявиха гладна стачка, съобщи независимата руска медия "Новая газета Европа" на 6 август. Групата е част от около 100 украинци, блокирани в буферната зона на граничния пункт "Дариали" в Грузия. Тя настоява за посещение от страна на украински консул, разяснения относно продължителното им задържане, достъп до храна и медицински грижи, както и за незабавното им освобождаване от мазето.

Съобщава се, че сред задържаните има бивши затворници, депортирани от Русия след излежаване на присъдите си. Има и цивилни, експулсирани заради противопоставяне на пълномащабната война на диктатора Владимир Путин срещу Украйна.

Много от тях не разполагат с подходящи документи, а процесите за проверка на самоличността им отнемат седмици. Според съобщения в местните медии грузинските власти разглеждат хората от групата като риск за сигурността и не им позволяват да преминат границата.

Грузия е управлявана от проруската партия "Грузинска мечта", която има пълен контрол в парламента. Бившият президент Саломе Зурабишвили и опозиционните формации не признават властта ѝ, същата е позицията и на Европейския парламент.

11 Ukrainians declared an indefinite hunger strike at the border with Georgia



At the Russia-Georgia border, Ukrainians deported from Russia are being held in a basement.



These individuals are returning to their homeland after being imprisoned in Russia, but they only have… pic.twitter.com/tasusy92lA