Църковен празник на 18 октомври: Забраните, които ТРЯБВА да се спазват утре

18 октомври е празникът на апостол и евангелист Лука в православния календар, както и на бъгарската светица Злата Мъгленска. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 18 октомври

Лука е една от най-известните фигури на ранното християнство. Той традиционно се смята за автор на Третото евангелие и книгата Деяния на апостолите. Благодарение на тези две книги от Новия завет, до наши дни са оцелели не само разкази за живота и проповедите на Исус Христос, но и важна информация за възникването на първите християнски общности и мисионерските пътувания на апостолите.

Новият завет съдържа малко информация за личния живот на Лука. Според църковното предание той е родом от Сирийска Антиохия, един от най-големите културни и търговски центрове в света по онова време.

Лука е бил образован човек. Апостол Павел го нарича „възлюбения лекар“ в посланието си до Колосяните, така че традиционно се смята, че Лука е бил лекар по професия.

Широко разпространено е също така схващането, че Лука произхожда от езически, т.е. нееврейски, произход. Поради това той често се смята за единствения автор на Новия завет, който вероятно не е бил евреин.

Не е известно със сигурност дали Лука се е срещал лично с Исус Христос. Църковната традиция го класифицира като един от седемдесетте апостоли – учениците, изпратени от Христос да проповядват.

Същевременно в самото си Евангелие Лука не твърди, че е очевидец на земното служение на Исус. В началото на книгата си той обяснява, че е проучил внимателно събитията, разчитайки на свидетелствата на онези, които „първоначално са били очевидци и служители на Словото“. Това предполага, че е получил значителна част от информацията си от преки свидетели на живота на Христос.

Приятелството и сътрудничеството на Лука с апостол Павел заемали специално място в живота му. Той придружавал Павел по време на част от мисионерските му пътувания, помагайки за разпространението на християнското послание.

Близостта между тях е доказана в писмата на Павел. В едно от последните си писма, писано по време на труден период на затворничество, апостолът отбелязва: „Самият Лука е с мен.“ Тези думи традиционно се приемат като доказателство за предаността на Лука към неговия наставник и спътник.

В книгата Деяния на апостолите няколко пасажа са разказани в първо лице множествено число – авторът ги нарича „ние“. Учените разглеждат тези така наречени пасажи с „ние“ като важна част от дебата за авторството на книгата и евентуалното участие на нейния автор в пътуванията на Павел.

Основното наследство на Лука е Евангелието, традиционно носещо неговото име. Авторът се е стремял последователно да представи живота, проповедта, смъртта и възкресението на Исус Христос.

Евангелието от Лука съдържа някои от най-известните християнски притчи, особено тези за добрия самарянин и блудния син. Лука също така описва подробно събитията около раждането на Исус Христос и Йоан Кръстител.

Дева Мария заема видно място в неговия разказ. Благодарение на Евангелието от Лука познаваме Благовещението, срещата на Мария с Елисавета, песента „Величи душата ми Господа“ и редица други събития.

На 18 октомври църквата почита и българската светица Злата Мъгленска, живяла по време на османското владичество в Македония. Тя умира мъченически на 18 октомври 1795 г. след тежки изтезания от турците. Света Злата е измъчвана, след което е обесена и тялото ѝ е насечено на късове.

Църковен празник на 17 октомври: Денят, в който всеки трябва да извърши 3 добри дела

Какво не бива да правите на 18 октомври? Нашите предци се стараели да не дават пари, храна или други вещи назаем, а самите те никога не са вземали нищо назаем на този ден. Според легендата, заедно с дълга, човек е можел неволно да се откаже от част от собственото си богатство. В същото време, се вярва, че заемането на пари е можело да доведе до финансови затруднения и недоразумения между близки. Предците ни са били особено внимателни със солта - старали се да не я дават на съседи или познати на този ден. Нашите предци вярвали, че заедно с нея от къщата може да си тръгне и просперитетът, и късметът.

Какво можете да правите на 18 октомври? Вярващите се молят на Свети Лука за здраве и възстановяване, а също така търсят подкрепа в семейните дела и отглеждането на деца. Художници и други творчески професионалисти се молят за нови идеи, вдъхновение и творчески успех.

В народната традиция празникът е известен като Луковден. Лукът отдавна е бил особено важен на този ден: вярвало се е, че притежава лечебни свойства, помага за поддържане на силите на тялото и предпазва от различни заболявания.