30 ноември е празникът на Свети Андрей Първозвани, апостол, в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 30 ноември

Андрей е роден във Витсаида, на брега на Галилейското езеро (днешен Израел), в семейството на Йона и Йоана. Той е брат на апостол Петър (Свети Петър) и заедно са били рибари. Според преданието, Андрей първо е бил ученик на Свети Йоан Кръстител и от него научава за идването на Месията.

Андрей е сред първите ученици на Исус. Именно той довежда брат си Петър при Христос. Евангелието от Йоан (Йоан 1:40–42) подчертава, че Андрей е този, който пръв приема Исус и след това споделя тази новина с другите. Затова той получава титлата „Първозван“ – този, когото Христос призова пръв сред апостолите.

На него се приписват много чудеса и изцеления, особено екзорсизми и изцеление на болни. Андрей проповядвал в изключително опасни условия, а местните власти преследвали християните. Според едно предание, той бил разпнат в Патра, Гърция, на кръст с форма на X, който по-късно станал известен като кръста на Свети Андрей.

Някои народни поличби са били използвани като предците ни като средство за гадаене на времето. Вярвало се е, че ясното небе на този ден вещае мразовита зима. Ако снегът се топи бързо, зимата ще бъде с чести промени във времето. Ако врани и други птици кръжат ниско - зимата ще бъде сурова.

Какво не бива да правите утре? На този ден, според народното поверие, не се препоръчва да се захващате с шиене, плетене, бродиране или други ръкоделия - смята се, че това може да „оплете“ рибарските мрежи на Свети Андрей Първозвани, да предизвика неговото недоволство и да донесе нещастие в живота на човек.

Какво можете да направите утре? В православието на този ден вярващите се обръщат към Свети Андрей с молитви за защита от врагове и природни бедствия, изцеление от болести, укрепване на вярата, щастлив брак или запазване на семейството, както и за благополучие и благосъстояние на децата. Според народната традиция на този празник се слага пищна, но постна трапеза. На този ден младите жени често гадаят за бъдещите си съпрузи.

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