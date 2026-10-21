Църковен празник на 22 октомври: 5 забрани, които трябва да се спазват

22 октомври е православният празник на Свети Аверкий, епископ на Хиерапол. На този ден църквата у нас отбелязва Прославление на св. мощи на св. Евтимий, патриарх Търновски. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 22 октомври

Аверкий е бил епископ на град Хиерапол във Фригия, исторически регион на Мала Азия. По това време в града е имало малко християни, докато по-голямата част от населението е изповядвало езически вярвания. Светецът посветил живота си на разпространението на християнските учения. Той призовавал хората да се откажат от почитането на езически богове и да приемат вярата в Христос. Според легендата, Аверкий не се страхувал открито да се противопостави на езичеството, дори когато това можело да застраши живота му.

Един ден в Хиераполис се провеждал голям езически празник. Хората се събирали в храма, принасяли жертви на боговете си и се покланяли на статуите. Виждайки това, епископът се разстроил, че народът е отхвърлил християнската вяра. След молитва Аверкий получил божествено откровение, което го подтикнало да се обяви срещу идолопоклонството. Той разрушил езическите идоли, след което разгневените градски жители се опитали да го арестуват.

Епископът обаче не се крил. Той дошъл при хората и започнал открито да проповядва християнското учение. В този момент сред тълпата се появили трима младежи, за които се смятало, че са обладани от нечисти духове. Аверкий се помолил за тях и според църковното предание младежите били освободени от духовната си мъка.

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Това изумило събралата се тълпа. Хората започнали да слушат проповедта на епископа. Много жители на Хиераполис помолили Аверкий да го просвети в християнската вяра и след това били кръстени. Така служението на светеца донесло първите си големи плодове: езическият град постепенно се превърна в център на християнската общност.

След като проповядвал в Хиераполис, Аверкий тръгнал на мисионерски пътешествия. Според църковното предание той посетил много градове и села, проповядвайки Евангелието и помагайки на болните.

Пътуването му го отвело в Сирия, Киликия и Месопотамия. Светецът посетил и Рим. Навсякъде той призовавал хората към християнската вяра и според преданието извършва чудеса на изцеление.

Св. патриарх Евтимий Търновски е велик български духовник, книжовник. Той е последният предстоятел на Търновската патриаршия преди падането на страната под османско владичество. Като ученик на св. Теодосий Търновски той развил книжовна и духовна школа и останал пастир на народа в най-тежките дни на столицата.

Какво не бива да правите на 22 октомври? Спазват се 5 основн забрани - според народните вярвания на този ден е добре да не се претоварваме с домакински задължения и да отложим тежкия физически труд. Също така, на този ден хората са се опитвали да избягват негативни мисли и разговори: опитайте се да не се оплаквате от житейските обстоятелства, да не обвинявате членовете на семейството и да не се връщате към стари конфликти и оплаквания.

Какво можете да правите на 22 октомври? Денят е добре да се посвети на семейството: да прекарате време с любимите си хора, да им покажете своята грижа и внимание.