2020г. в киното: Любимите филми на Педро Алмодовар (ВИДЕО)

Дарт Вейдър – най-лошият от топ злодеите в киното Киното е любимо на много хора по света. Но то ни привлича не само с красивите, благородни и позитивни герои и филми, а и с тъмнината, м... Прочети повече

В неговия списък има филми, които се срещат в класациите и на други известни майстори на киното, като „Първата крава“ ("First Cow") на Кели Райнхард, „Още едно“ на Томас Винтерберг и „Никога, рядко, понякога, винаги“, режисиран от Елиза Хитман.Трейлър на "Първата крава", който на Берлинале определиха като свеж, спокоен и неочакаван.Алмодовар определи като забележителни по-малко известните "No Longer Here" на Фернандо Фрайс и "Little Joe" на Джесика Хауснер. Те получиха и добри отзиви от критиците, но бяха малко обсъждани от широката публика. Двата филма не могат да се похвалят със звезден актьорски състав, но заслужават внимание. "No Longer Here" Алмодовар нарече „неочакван мексикански филм с невероятно очарователен главен герой“. Той похвали кинематографията и саундтрака към него.Списъкът на Алмодовар включва още „Дяволът винаги е тук“, „Художникът и крадецът“ и „Лястовица“.