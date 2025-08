Създателят на "Peaky Blinders" ще вдъхне живот на новия филм за Джеймс Бонд

След като Дени Вилньов бе определен за режисьор на следващия филм за Джеймс Бонд, студиото Amazon MGM вече има и набелязан сценарист, който да напише следващата част от франчайза за агент 007. Източници на "Deadline" съобщават, че създателят на култовия сериал "Peaky Blinders" Стивън Найт е определен за сценарист на следващия фимл. Ейми Паскал и Дейвид Хейман продуцират съответно чрез Pascal Pictures и Heyday Films. Таня Лапоант ще бъде изпълнителен продуцент.

Снимка: Getty Images

Откакто тази година получи пълен творчески контрол върху франчайза, Amazon MGM старателно търси талантливи хора зад кулисите, които ще наблюдават развитието на следващия филм от поредицата. Паскал и Хейман бяха първите, които бяха привлечени, а след срещи с редица режисьори студиото избра Вилньов за режисьор. Mакар че имаше слухове за това кой потенциално би могъл да изиграе желаната главна роля, източници твърдят, че през последните седмици единственият фокус е бил върху това кой ще напише сценария, като са проведени редица срещи с потенциални кандидати. През последните седмици роденият във Великобритания творец изглежда се е поставил на челна позиция, но според вътрешни източници окончателен подпис може да бъде даден едва след срещата му с Вилньов, който в момента снима следващия филм от поредицата "Дюн". Вътрешни лица твърдят, че тази среща най-накрая се е състояла през последната седмица, като Вилньов напълно се е съгласил Найт да получи работата.

Още: Кой е Душко Попов - истинският шпионин зад образа на Джеймс Бонд

Що се отнася до това кой ще бъде следващият актьор, който ще носи титлата Агент 007, вътрешни източници твърдят, че не трябва да се очаква скорошно решение, тъй като Вилньов отново се фокусира върху завършването на "Дюн: Част трета", докато Найт пише сценария.

Кой е Стивън Найт

Снимка: Getty Images

Стивън Найт е създател, изпълнителен продуцент и сценарист на спечелилия БАФТА сериал "Peaky Blinders" с участието на Килиyн Мърфи, както и на други продукции, сред които номинираните за "Еми" "Taboo" (BBC/FX) и "See" (Apple TV+), номинирания за БАФТА "SAS Rogue Heroes" (BBC), "A Thousand Blows" (Disney+), "This Town" (BBC), "The Veil" (FX) и "All the Light We Cannot See" (Netflix). Последният спечели множество номинации, включително за най-добър лимитиран сериал на миналогодишните награди "Златен глобус“. Найт е и съавтор на международния феномен на игралното шоу "Who Wants to Be a Millionaire?".

Още: Бременна на 47: Момиче на Джеймс Бонд очаква първото си дете (СНИМКИ)

Първият филм по негов сценарий е "Мръсни хубави неща" е режисиран от Стивън Фриърс и открива Лондонския филмов фестивал през 2002 г. Филмът печели четири награди BIFA, наградата "Хуманитас" и е номиниран за "Оскар" за оригинален сценарий, наред с други отличия. Той е автор и на номинираните за "Оскар" филми "Eastern Promises" и "Spencer", както и на три, които е написал и режисирал - "Hummingbird", "Locke" и "Serenity", припомня "Deadline".