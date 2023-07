Биографичен филм за Боб Марли излиза догодина (ТРЕЙЛЪР)

Трейлърът на филма "Боб Марли: Една любов" ще покаже възходите и паденията в бурния и кратък живот на ямайския реге изпълнител. Изпълнителят на хитове като "I Shot The Sheriff" и "Buffalo Soldier" умира през 1981 г. на 36 години.

Ролята на Боб Марли се изпълнява от британския актьор Кингсли Бен-Адир. Филмът е сниман в Англия и Ямайка. Режисьор е Рейналдо Маркъс Грийн, работил по "Методът Уилямс". Участват още Лашана Линч, позната от "Смъртта може да почака", която играе ролята на съпругата на Боб Марли - Рита, както и музикантът и актьор Джеймс Нортън.

Трейлърът на филма показва Марли, който нарича регето "музика на народа" и припомня опита за убийството на певеца в дома му в Кингстън през 1976 г. Няколко дни след стрелбата Марли пее на концерт в Ямайка, организиран с цел спадане на политическото напрежение в страната.

Синът на Боб Марли - Зиги Марли, който е музикант и осемкратен носител на награда "Грами", написа в Instagram: "Слушате музиката и мислите, че познавате човека, но наистина ли разбирате през какво е минал той и кои моменти са оформили личността, в която се е превърнал?".

Боб Марли е роден в рамките на селската енория "Света Ана" в Ямайка през 1945 г. Премества се с майка си в бедното кингстънско предградие "Тренчтаун" след смъртта на баща си. В началото на 60-те години започва да прави музикални записи и става растафарианец. Растафарианството е религиозно-социално движение. Боб Марли и групата му "The Wailers" имат международен успех с "No Woman No Cry" и се превръщат не само в успешна група, а и в лидери, призоваващи за мир в страната си.

Боб Марли умира от рак на 11 май 1981 г. Посмъртно издаденият през 1984 г. албум "Legend" става един от най-продаваните албуми на всички времена и се задържа 12 седмици на върха на британските класации.

