Един от виновниците за смъртта на Матю Пери си призна. Какво го очаква? (СНИМКИ)

Любимият на милиони зрители американски актьор и звезда от сериала "Приятели" Матю Пери почина през октомври 2023 г. Разследването за причините, довели до смъртта му продължава и до днес, като излизат нови подробности по делото. Наскоро стана известно, че един от петимата заподозрени в смъртта на 54-годишният актьор се е признал за виновен.

По информация на BBC лекарят Салвадор Пласения е признал, че е продавал на Пери наркотични препарати и му е поставял инжекции. Пласения е дал на Пери 20 ампули кетамин няколко седмици преди смъртта му.

"Лекарят Салвадор Пласения се признава за виновен по четири точки от обвинението в разпространение на кетамин. Признанието може да доведе до налагането на максималното наказание за този вид престъпление. Медикът е заплашен от 40 години затвор", заявиха федералните прокурори.

