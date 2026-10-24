Българското предложение за "Оскар" - "Мечтаното приключение", спечели "Златен Хюго" в Чикаго

Филмът с българско участие "Мечтаното приключение" на режисьорката Валеска Гризебах спечели наградата "Златен Хюго" за най-добър филм на 62-рия Международен филмов фестивал в Чикаго, съобщиха организаторите. Яна Радева беше отличена със "Сребърен Хюго" за най-добро изпълнение на главна роля за участието си в продукцията.

"Този филм пренася уестърна до най-източния край на Европа и ни представя една от най-незабравимите героини от последните години – жена, чиято тиха сила и независимост се превръщат в акт на съпротива в свят, управляван от мъже", посочва журито в мотивите си.

"Мечтаното приключение" е копродукция между Германия, Франция, България и Австрия, отличена с Наградата на журито на кинофестивала в Кан и е българското предложение за "Оскар". Лентата е заснета изцяло в района на Свиленград през лятото на 2024 г., а всички роли са поверени на български непрофесионални актьори. Това е вторият филм на Гризебах, чието действие се развива в България, след "Уестърн" (2017).

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Другите наградени

"La Gradiva" на Марин Атлан спечели наградите "Сребърен Хюго" за най-добра режисура и най-добро ансамблово изпълнение. "Everytime" на австрийската режисьорка Сандра Волнер получи наградата на журито, а Лоте Ширин Кайлинг беше отличена за най-добро изпълнение на поддържаща роля във филма. Наградата за най-добър сценарий беше присъдена на Рюсуке Хамагучи и Леа Льо Димна за "All of a Sudden".

Сензо Уено получи наградата за операторско майсторство за "Look Back" на Хирокадзу Корееда, а The Spiral спечели отличието за най-добри визуални ефекти.

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Основан през 1964 г. от режисьора и графичен дизайнер Майкъл Куца, Международният филмов фестивал в Чикаго е най-дълго съществуващият конкурсен кинофестивал в Северна Америка. През годините форумът е откривал и представял на публиката режисьори като Мартин Скорсезе, Джон Карпентър, Ава Дюверней, Хирокадзу Корееда, Вим Вендерс и други, припомня БТА.