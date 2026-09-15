България предлага "Мечтаното приключение" за номинация за "Оскар", но сме с двоен шанс заради "Нина Роза"

Филмът "Мечтаното приключение" ("The Dreamed Adventure") на Валеска Гризебах е българското предложение в категорията "International Feature Film" за 99-ите награди "Оскар", съобщават от Национален филмов център. Решението е взето от петчленна комисия с председател Мира Сталева – продуцент и фестивален организатор, и членове Савина Петкова – кинокритик, Юлиан Костов – киноактьор, Павел Г. Веснаков – режисьор, и Калин Калинов – продуцент.

Припомняме, че официалното предложение на Канада за номинация за "Оскар" за международен филм е продукцията "Нина Роза", която също е със значително българско участие. В нея българският режисьор и актьор Галин Стоев играе главната роля, а филмът е копродукция между Канада, Италия, Белгия и България. От българска страна продуценти са Николай Мутафчиев и Любомира Пиперова. Освен Галин Стоев, във филма участват още български актьори, сред които Мишел Цончев, София Станина, Екатерина Станина, Светлана Янчева, Елена Атанасова, Цветан Тодоров, Емил Котев, Мария-Радена Божкова, Стефания Кочева, Димитър Николов, Антонио Димитриевски, Анастасия Колева, Март Лачев, Ева Шуминовска.

В центъра на историята е българският имигрант Михаил, който след завръщането си от Канада в България е принуден да се изправи пред миналото, което е искал да забрави.

Така можем да приемем, че България ще получи двоен шанс за номинация за "Оскар" в категория "Най-добър международен филм" чрез две копродукции, съответно предложени от България и от Канада. Още: Огромен шанс! Канада предлага за "Оскар" филма "Нина Роза" с Галин Стоев в главната роля

На 15 декември ще бъде обявен краткият списък от 15 заглавия, които на 21 януари 2027 г. ще бъдат редуцирани до 5.

За "Мечтаното приключение"

"Мечтаното приключение" е международна копродукция между Германия, Франция, България и Австрия. Световната му премиера се състоя на фестивала в Кан тази година, където спечели Наградата на журито, а след това е част и от селекциите на множество престижни световни фестивали, сред които тези в Торонто, Сидни, Ню Йорк, Лондон, Сараево и др.

Филмът ни отвежда в Свиленград, където археоложката Веска неочаквано се среща със Саид – стар познат, чиято кола е открадната. Опитът ѝ да му помогне я въвлича в мрежа от скрити престъпни връзки, която постепенно разкрива тъмните страни на града. Докато се изправя срещу призраците на миналото, Веска е принудена да търси истината не само за мястото, в което живее, но и за собствените си преживявания.

Още: Връчиха наградите "Еми": Актьорът Матю Рис с историческо постижение

"Мечтаното приключение" е резултат от продължителна работа на режисьорката в България. В продължение на повече от пет години Гризебах изследва района на Свиленград, среща се с местни хора, социолози, историци и други представители на региона. Личните истории на български жени, преживели промените след 1989 г., се превръщат във важен източник за изграждането на персонажите и историята на филма. Валеска Гризебах работи единствено с непрофесионални актьори, като кастингът продължава повече от година и включва мащабен процес на street casting в България. Филмът е изцяло заснет в България, а действието му се развива сред български персонажи и на български език.

"Мечтаното приключение" е вторият игрален филм на Валеска Гризебах, заснет в България, след "Уестърн" (2017). В настоящия филм връзката на режисьорката с България е изведена още по-далеч – не само като място на действието, а като основа на историята, героите и творческия процес.

Филмът е създаден с подкрепата на ИА "Национален филмов център".